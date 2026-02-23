Kendry Páez estaba haciendo un partidazo con River ante Vélez. Sin embargo, el jugador ecuatoriano encendió todas las alarmas por una caída. El dolor y el golpe en el hombro lo acabó sacando del partido. El tricolor se vio muy tocado al final del encuentro.

Publicidad

Publicidad

Después del partido, Kendry Páez dejó una imagen muy preocupante. Se vio al ecuatoriano vendado en su brazo y con una codera. Totalmente inmovilizado y alertando a todos de su lesión. El tricolor intentó seguir en cancha, pero el dolo fue tal que acabó saliendo.

Ahora desde Argentina trascienden los primeros pronósticos de la lesión de Kendry y no son alentadores. El ecuatoriano sufre una lesión acromioclavicular en el hombro izquierdo y esto lo podría dejar fuera por varios partidos. Justo cuando River más lo necesita.

Publicidad

Publicidad

Es tan importante y grave la lesión de Kendry Páez que, hasta realizar más exámenes, se especula que el ecuatoriano estará fuera semanas, pero podrían ser meses. Se habla que no volvería hasta después de la fecha FIFA. Nuevamente retrasando su adaptación.

Lesión de Kendry Páez. (Foto: @RiverLPM)

Con esta lesión de Kendry Páez, no solo sufre River, sino evidentemente la Selección de Ecuador. El jugador podría perderse los partidos amistosos de marzo y de momento se esperan más exámenes para saber si es duda para el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

El buen rendimiento de Kendry Páez con River

ver también Aunque ganaron a Técnico, la hinchada de Barcelona SC explotó contra un futbolista: “Jugador amateur…”

Cuando el ecuatoriano entró a la cancha, River cambió totalmente su imagen. De hecho, el primer remate peligroso de los Millonarios fue el que tuvo el ecuatoriano. La lesión de Páez apagó al equipo de Gallardo que sumó una nueva derrota.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

La Selección de Ecuador acabará jugando contra Países Bajos y Marruecos en la doble fecha FIFA de marzo. Dos partidos sumamente trascendentales para tomar nivel de cara al Mundial 2026.

Encuesta¿Kendry Páez se perderá el Mundial? ¿Kendry Páez se perderá el Mundial? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: