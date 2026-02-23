Este lunes 23 de febrero de 2026 se dio el primer gran “bombazo” en las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Habían dos candidatos buscando la presidencia con Francisco Egas y Esteban Paz, pero ahora solo quedará 1.

La Comisión Electoral de la FEF confirmó que Esteban Paz no cumplió con el apoyo mínimo del 25% del padrón electoral para validar su candidatura. Apenas se quedó con un 21% y por eso su candidatura no pudo ser validada. Mientras, que Francisco Egas logró el 66.7% de ese apoyo, por lo cual, su candidatura fue valida.

Con esta sorpresiva noticia, de momento, la papeleta de la elección en la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirma que Francisco Egas será la única opción. Desde la Comisión Electoral advirtieron que su decisión puede ser impugnada.

Ya Esteban Paz comunicó en redes sociales que dará una rueda de prensa y que se siente perjudicado por esta decisión. El motivo para sacarlo es que Liga de Portoviejo, Aso Azuay, Fútbol femenino, según la comisión electoral, duplicaron firmas de apoyo a las candidaturas y por eso no fueron validadas.

“Van a hacer todo para evitarnos competir por una mejor FEF. Quieren ganar solitos, aunque ni siquiera pueden ser candidatos. Ya vendrán con cualquier argumento para sacarnos de la cancha electoral“, comentó Paz en sus cuentas oficiales.

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes apoyaron la candidatura de Esteban Paz?

ver también ¡Última hora! Curazao cambió a su DT y la Selección de Ecuador tiene un nuevo “rival”

Tras el descarte de las firmas duplicadas, la Comisión Electoral de la FEF reveló que el apoyo de Esteban Paz apenas quedó con 1 Asociación Provincial y 9 clubes de primera división. Haciendo inalcanzable el 25% mínimo a presentar y por eso ni entra en la contienda electoral.

Francisco Egas sí podrá ser candidato

Francias Egas, que tendría su tercer mandato, sí pudo ser candidato porque los estatus de la FEF se reformularon en 2022 y eso permite que esta apenas sea su segunda reelección. El histórico directivo cuenta con el apoyo de la CONMEBOL y de la FIFA para esta candidatura.

Encuesta¿Qué presidente te gustaba más para la FEF? ¿Qué presidente te gustaba más para la FEF? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: