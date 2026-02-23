Es tendencia:
La Comisión Electoral de la FEF no admite la candidatura de Esteban Paz y solo queda Francisco Egas

Bombazo de última hora con la candidatura de Esteban Paz para la presidencia de la FEF.

Por Jose Cedeño Mendoza

Esteban Paz no puede ser candidato a la presidencia de la FEF
Este lunes 23 de febrero de 2026 se dio el primer gran “bombazo” en las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Habían dos candidatos buscando la presidencia con Francisco Egas y Esteban Paz, pero ahora solo quedará 1.

La Comisión Electoral de la FEF confirmó que Esteban Paz no cumplió con el apoyo mínimo del 25% del padrón electoral para validar su candidatura. Apenas se quedó con un 21% y por eso su candidatura no pudo ser validada. Mientras, que Francisco Egas logró el 66.7% de ese apoyo, por lo cual, su candidatura fue valida.

Con esta sorpresiva noticia, de momento, la papeleta de la elección en la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirma que Francisco Egas será la única opción. Desde la Comisión Electoral advirtieron que su decisión puede ser impugnada.

Ya Esteban Paz comunicó en redes sociales que dará una rueda de prensa y que se siente perjudicado por esta decisión. El motivo para sacarlo es que Liga de Portoviejo, Aso Azuay, Fútbol femenino, según la comisión electoral, duplicaron firmas de apoyo a las candidaturas y por eso no fueron validadas.

“Van a hacer todo para evitarnos competir por una mejor FEF. Quieren ganar solitos, aunque ni siquiera pueden ser candidatos. Ya vendrán con cualquier argumento para sacarnos de la cancha electoral“, comentó Paz en sus cuentas oficiales.

¿Quiénes apoyaron la candidatura de Esteban Paz?

Tras el descarte de las firmas duplicadas, la Comisión Electoral de la FEF reveló que el apoyo de Esteban Paz apenas quedó con 1 Asociación Provincial y 9 clubes de primera división. Haciendo inalcanzable el 25% mínimo a presentar y por eso ni entra en la contienda electoral.

Francisco Egas sí podrá ser candidato

Francias Egas, que tendría su tercer mandato, sí pudo ser candidato porque los estatus de la FEF se reformularon en 2022 y eso permite que esta apenas sea su segunda reelección. El histórico directivo cuenta con el apoyo de la CONMEBOL y de la FIFA para esta candidatura.

En síntesis:

  • Francisco Egas obtuvo el 66.7% del apoyo electoral para validar su candidatura oficial.
  • Esteban Paz fue descalificado tras alcanzar solo el 21% del respaldo del padrón electoral.
  • La Comisión Electoral de la FEF rechazó firmas duplicadas de Liga de Portoviejo y Aso Azuay.
