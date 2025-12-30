Liga de Quito sigue buscando refuerzos para el 2026 y además de los sondeos que hizo el club, les llegó la carpeta de una de las figuras de LigaPro. Sorpresivamente, Tiago Nunes habría rechazado la contratación.

Azarías Londoño fue ofrecido a Liga de Quito para el siguiente año, el delantero panameño no solo es convocado a su selección nacional si no que terminó de las figuras de la U. Católica campeón de Copa Ecuador.

El DT brasileño no aprobó la contratación pese a que busca un delantero de distintas características que Jeison Medina y Michael Estrada, incluso el primero podría salir de regreso a su natal Colombia.

Fernando Zampedri, ‘Diente’ López, Octavio Rivero, son otros de los delanteros que han sonado para Liga en este mercado de pases 2026, aún sin contratar a ninguno.

Un defensa central, un volante de marca, un volante creativo y un extremo izquierdo son los puestos en los que Nunes ha pedido refuerzos para el siguiente año.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

