La incorporación de una mayor cantidad de equipos en esta próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA hará que, mientras algunas zonas se vuelven más parejas, otras sean más predecibles. Esto último es lo que, en la previa, todos pronostican que ocurrirá en el Grupo H. A continuación, un informe por demás completo para sintonizar todos y cada uno de sus partidos.

Introducción: cómo se juega el Grupo H del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 mantiene el formato tradicional de todos contra todos, donde cada selección disputa tres partidos a lo largo de once días de competencia. Los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros de los doce grupos también obtienen su boleto a la siguiente ronda.

El Grupo H contará con la presencia de cuatro seleccionados pertenecientes a distintos continentes y por lo tanto, confederaciones. Uruguay (Sudamérica – CONMEBOL), España (Europa – UEFA), Arabia Saudita (Asia – AFC) y Cabo Verde (África – CAF) se cruzarán en esta zona. Un conjunto muy atractivo y del que saldrán enfrentamientos verdaderamente atrapantes.

Esta zona particularmente desarrollará sus seis encuentros estipulados en cuatro sedes distribuidas entre Estados Unidos y México: el Estadio Miami, el Estadio Houston, el Estadio Atlanta y el Estadio Guadalajara. Las jornadas están programadas para el lunes 15 de junio, el domingo 21 de junio y el viernes 26 de junio de 2026.

A lo largo de este artículo encontrarás los horarios de cada juego convertidos a tres husos clave para la audiencia latinoamericana: hora del Este (ET), Ciudad de México (MEX) y Buenos Aires (ARG). La tabla principal mostrará la hora local del estadio correspondiente, mientras que las secciones complementarias ofrecerán las conversiones detalladas para que no te pierdas ningún encuentro.

Con Valverde como capitán, Uruguay regresa a un torneo que le sienta bien [Foto: Getty]

Análisis de las selecciones del Grupo H del Mundial 2026:

España llega como la gran favorita del grupo y una de las candidatas al título. Campeona mundial en 2010 y vigente campeona de la Eurocopa 2024, la selección española ocupa actualmente el primer puesto del ranking FIFA. Su estilo de juego basado en la posesión, combinado con una mezcla de veteranos como Rodri y jóvenes talentos emergentes, la posiciona como cabeza de serie indiscutible. Llega como una de las candidatas si no es la máxima al título.

Uruguay representa la esencia del fútbol sudamericano con sus dos títulos mundiales (1930 y 1950) y una tradición competitiva que la convierte en rival peligroso para cualquiera. Liderada por figuras como Fede Valverde y respaldada por una defensa sólida, la Celeste mostró su garra en las Eliminatorias Conmebol. Aunque su núcleo experimentado genera algunas dudas sobre rendimiento físico en torneos extensos, su historial en grupos es consistentemente positivo y buscarán refrendarlo este 2026.

Arabia Saudita afronta su séptima participación mundialista con la confianza renovada tras la histórica victoria sobre Argentina en el Mundial 2022. El equipo asiático ha invertido fuertemente en infraestructura y desarrollo juvenil mediante su programa Vision 2030. Con vulnerabilidades defensivas que ha sufrido en las eliminatorias de clasificación, buscará sorprender nuevamente a los favoritos con su estilo de presión alta. Buscará dar la sorpresa ante los favoritos.

Cabo Verde escribe su capítulo más importante en la historia del fútbol africano como selección debutante en un Mundial. Con un camino inolvidable hacia la cita mundialista, la pequeña nación insular llega sin presión pero sí con la maleta llena de ilusión. Su juego se apoya en el contragolpe y en el talento de jugadores que han comenzado a insertarse en ligas europeas. Además, es uno de los participantes que más y mejor trabaja el balón detenido, una debilidad para muchos rivales.

Fixture del Grupo H: partidos, fechas, estadios y horarios oficiales

Aquí encontrarás todos los detalles sobre el desarrollo del Grupo H del mundial 2026. La tabla consiguiente presenta los seis encuentros con toda la información necesaria para dejar en agenda las travesías de cada equipo en la competencia:

Partido Fecha Estadio Hora

ET Hora

MÉX Hora

ARG España vs. Cabo Verde Domingo 15 de junio Estadio Atlanta 12:00 11:00 14:00 Arabia Saudita vs. Uruguay Domingo 15 de junio Estadio Miami 18:00 17.00 20:00 España vs. Arabia Saudita Sábado 21 de junio Estadio Atlanta 12:00 11:00 14:00 Uruguay vs. Cabo Verde Sábado 21 de junio Estadio Miami 18:00 17:00 20:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita Jueves 26 de junio Estadio Houston 20:00 19:00 22:00 Uruguay vs. España Jueves 26 de junio Estadio Guadalajara 20:00 19:00 22:00

Calendario del Grupo H del Mundial 2026 por jornadas:

En este repaso, se reorganiza la información del fixture por fechas, una estructura útil para los fanáticos que planifican su seguimiento del evento día a día:

Primera jornada del Grupo H – lunes 15 de junio: comienza doble actividad en suelo estadounidense. Al mediodía, España debuta ante Cabo Verde a las 12:00 hora ET (11:00 MÉX, 14:00 ARG). Por la tarde, Arabia Saudita y Uruguay protagonizan el primer choque de peso en el Estadio Miami desde las 18:00 ET (17:00 MÉX, 20:00 ARG). Esta jornada inaugural definirá las primeras posiciones de la tabla.

Segunda jornada del Grupo H – domingo 21 de junio: los cuatro equipos vuelven a la cancha tras algunos días de descanso. En primer turno, España enfrenta a Arabia Saudita en el Estadio Atlanta desde las 12:00 ET (11:00 MÉX, 14:00 ARG), un duelo que podría definir aspiraciones de liderato. En la segunda franja horaria, Uruguay buscará imponerse ante Cabo Verde en el Estadio Miami a partir de las 18:00 ET (17:00 MÉX, 20:00 ARG). Ambos partidos se juegan en Estados Unidos manteniendo los mismos husos horarios de referencia.

Tercera jornada del Grupo H – viernes 26 de junio: la fecha definitiva llega con los últimos 180 minutos de la zona en la fase de grupos. Los cruces se disputarán en simultáneo para evitar cualquier ventaja y/o especulación. Cabo Verde vs. Arabia Saudita se disputará en el Estadio Houston a las 20:00 ET (19:00 MÉX, 22:00 ARG), mientras que el esperado Uruguay vs. España se juega en el Estadio Guadalajara en el mismo horario. La particularidad de esta jornada será que por primera -y última- vez en el grupo, uno de los partidos tendrá a México como sede, y justo es el encuentro más ansiado de todos.

Estas tres fechas completan los seis partidos de la fase de grupos para el Grupo H, determinando qué dos selecciones avanzan directamente a los dieciseisavos de final y cuál podría clasificar como uno de los ocho mejores terceros bajo el formato ampliado del Mundial 2026.

Predicciones y pronósticos para el Grupo H del Mundial 2026:

La antesala del Grupo H del Mundial 2026 genera gran expectativa entre los aficionados y expertos, ya que el antecedente de los árabes ante el campeón de la edición pasada marca un precedente. España parte como favorita indiscutible gracias a su historial, calidad individual y profundidad de plantilla, lo que la posiciona como candidata a terminar en lo más alto y avanzar con autoridad a la siguiente ronda del torneo.

Uruguay, con su tradicional solidez defensiva y un ataque liderado por figuras de renombre, es el principal aspirante a acompañar a España en la clasificación directa. La experiencia de la ‘Celeste’ en este tipo de competencias internacionales y su capacidad para rendir bajo presión la convierten en un equipo a seguir de cerca en cada uno de sus partidos. Además, tienen la sangre en el ojo del fracaso del Mundial pasado.

Arabia Saudita, aunque parte con menos favoritismo, ha demostrado en ediciones recientes que puede sorprender a rivales de mayor jerarquía. Su velocidad y disciplina táctica podrían ser factores clave para pelear por un lugar entre los mejores terceros, especialmente si logran sumar puntos ante Cabo Verde y complicar a Uruguay o España. Sin embargo, las potencias no podrán subestimarlos y luchar por los lugares que consideran les pertenecen.

Cabo Verde, debutante en el mundial 2026, llega como el ‘menos obligado’ de todos y con el sueño de poder hacer historia. Si bien es considerado el equipo menos favorito del grupo, su capacidad para aprovechar oportunidades y el factor sorpresa podrían darle protagonismo en partidos cerrados, especialmente en la última jornada de la fase de grupos. Además, no hay que dejar de lado que ‘por algo’ han sacado pasaje a la Copa del Mundo, el privilegio de unos pocos.

En definitiva, los partidos del Grupo H prometen emociones, sorpresas y un alto nivel de competencia, con España y Uruguay como favoritos, pero con Arabia Saudita y Cabo Verde listos para desafiar los pronósticos y dejar su huella en el torneo.

Historial de cruces entre las selecciones del Grupo H del Mundial 2026:

Entre los factores y circunstancias a evaluar en la previa del desarrollo de esta zona tan peculiar, no hay que dejar de lado el conocimiento que tienen, o no, unos y otros desde el pasado:

– España vs. Uruguay: el enfrentamiento entre campeones del mundo cuenta con siete partidos oficiales en su historial. España lidera con 3 victorias frente a 2 de Uruguay, con 2 empates de por medio. Será un choque de potencias con pocas ocasiones de medirse en Copas del Mundo, lo que añade expectativa al cotejo que los pondrá cara a cara en Guadalajara. España mantiene una racha invicta en sus últimos cinco partidos contra equipos de Conmebol (4 victorias, 1 empate), que Uruguay buscaá cortar.

– España vs. Arabia Saudita: el historial muestra tres encuentros con dominio español absoluto. El resultado más contundente fue un 5-1 en 2014 que evidenció las diferencias técnicas entre ambas selecciones. Sin embargo, Arabia Saudita demostró en la última Copa del Mundo que puede dar sorpresas ante cualquier rival, por lo que los de Luis de la Fuente deben tener la guardia alta.

– Uruguay vs Arabia Saudita: solo existe un antecedente oficial entre ambas selecciones: un empate sin goles en la fase de grupos del Mundial 2002 en Corea del Sur y Japón. Llegan con estilos muy distintos -la garra rioplatense contra la intensidad asiática- y prácticamente sin referencias recientes. Uruguay mantiene una tasa de victorias de más del cincuenta por ciento de eficacia contra equipos de Asia y África, lo que lo posiciona como favorito en este cruce.

– Enfrentamientos de Cabo Verde: al ser debutante mundialista, la selección africana no tiene cruces en Copas del Mundo ante España, Uruguay o Arabia Saudí. La mayoría de sus antecedentes internacionales son en amistosos o competiciones africanas frente a otros rivales de su propia confederación. Este torneo representa su primera oportunidad de escribir historia contra potencias mundiales, lo que hace impredecible cualquier resultado.

