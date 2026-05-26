Liga de Quito vs Always Ready HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Liga de Quito recibe a Always Ready por la Copa Libertadores y estos son los canales para ver el encuentro.

Este martes 26 de mayo de 2026 se enfrentan por la fecha 6 de la Copa Libertadores, Liga de Quito contra Always Ready. El equipo ecuatoriano ya tiene su cupo asegurado en los 8vos de final y en este encuentro buscará el primer lugar de la tabla de posiciones.

¿Qué canal pasa el Liga de Quito vs Always Ready?

Liga de Quito vs Always Ready comenzará desde las 17H00 (EC) y estos son los canales para ver el encuentro:

ESPN y planes de Disney+.

LDU tuvo momentos de incertidumbre en esta Copa Libertadores, pero en los momentos puntuales pudo sacar los 3 puntos que ahora le permiten encarar este partido con una relativa calma. Además, este será el último encuentro de Liga en el primer semestre.

Por otro lado, Always Ready llega a este encuentro esperando el “milagro” de ganar en el Rodrigo Paz Delgado y luego esperar una caída de Lanús ante Mirassol para meterse al menos a la siguiente fase de la Copa Sudamericana como tercero.

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La tabla de posiciones del grupo G en la Copa Libertadores

Así está la tabla de posiciones del grupo G en la Copa Libertadores: