Liga de Quito vs Mirassol HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la Copa Libertadores?

Liga de Quito enfrenta a Mirassol por la vuelta de los 8vos de final de la Copa Libertadores y estos son los canales para ver el encuentro.

Este jueves 20 de agosto se define mucho en la Copa Libertadores con el partido entre Liga de Quito y Mirassol. El equipo ecuatoriano empató en Brasil y una victoria por la mínima en Ecuador lo metería en cuartos de final, donde lo esperaría ya Palmeiras.

¿Qué canal pasa Liga de Quito vs Mirassol?

El partido de Liga de Quito contra Mirassol por los 8vos de final de la Copa Libertadores se podrá ver por ESPN y también el plan Premium de Disney+. El encuentro comenzará desde las 17H00.

En la ida fue un empate 1 a 1 que dejó a los ecuatorianos muy bien parados para conseguir el pase a los cuartos de final. En la altura de Quito, Liga ya se ha mostrado como un equipo “inquebrantable” y al cual no es fácil ganarle los partidos.

Mirassol y Liga de Quito ya se enfrentaron en la zona de grupos de la Copa Libertadores, donde ambos ganaron sus partidos como locales. Cuando los brasileños visitaron a Ecuador, el partido quedó 2 a 0 a favor de los ‘Albos’ y pudo ser una goleada.

¿Qué equipo espera en cuartos de final al ganador de la llave?

El ganador de esta llave en los cuartos de final se tendrá que enfrentar a Palmeiras, un viejo conocido para Liga de Quito, puesto que, el equipo ecuatoriano fue eliminado por este rival en las semifinales de la edición anterior de la Copa Libertadores.

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