¿Liga o Barcelona SC? Jhojan Julio estaría muy cerca de este equipo para la siguiente temporada

Barcelona SC y Liga de Quito son opciones en Ecuador, pero lo quieren en el extranjero.

Jhojan Julio es uno de los nombres que mas viene sonando para el fútbol ecuatoriano, pero el delantero tricolor podría dejar plantada a la LigaPro. Su futuro podría estar más cerca de seguir en México, donde ahora asoma un nuevo equipo que lo busca.

De acuerdo a la revelación de Alejandro Ruilova, Jhojan Julio estaría muy cerca de vincularse al Atlante de México. El equipo mexicano quiere varios jugadores para el siguiente semestre en lo que será su regreso a la Liga MX tras comprar la plaza del Mazatlán.

Por otro lado, en Ecuador siguen atentos su fichaje, aunque saben que es casi imposible repatriarlo. Sobre todo, porque Jhojan tienen un importante salario que ahora mismo es imposible que lo pague cualquier equipo en Ecuador como Barcelona SC y Liga de Quito.

Jhojan Julio pertenece a Xolos Tijuana que ya lo prestó en la temporada anterior a Querétaro. Ahora en México, ambos clubes también podrían ser una opción para el ecuatoriano, incluso se informó que Querétaro estaba muy interesado en hacerle una oferta.

Jhojan Julio jugó en Querétaro en 2026. (Foto: GettyImages)

De los más interesados en su fichaje era Barcelona SC, que estuvo haciendo sondeos por el jugador, sin embargo, el quedarse sin ningún torneo internacional en todo 2026 es un golpe de efecto para cualquier fichaje. Además, del mal momento del año.

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El valor de mercado de Jhojan Julio

Ahora mismo Jhojan Julio tiene un valor de mercado de 1.2 millones, lo cual, hace casi imposible que se dé su fichaje por compra, en Ecuador más se trabajaría en una opción de préstamo. Atlante también podría buscar su cesión para los siguientes meses.

Los números de Jhojan Julio en esta temporada

Jhojan Julio en esta temporada con Querétaro ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Sumó en cancha poco más de 800 minutos; viviendo uno de sus mejores momentos en los últimos años.

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En síntesis:

Jhojan Julio está muy cerca de vincularse al club Atlante de México .

está muy cerca de vincularse al club . Un total de 14 partidos y 3 goles registró el delantero con Querétaro.

y 3 goles registró el delantero con Querétaro. El futbolista tiene un valor de mercado actual de 1.2 millones de dólares.