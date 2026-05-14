Seleccionado sudamericano fue ofrecido a Liga de Quito ¿lo fichan?

Liga de Quito busca refuerzos y uno de los candidatos a llegar al club es un volante seleccionado nacional sudamericano.

Liga de Quito renovará al menos una parte de su cuota de extranjeros. Algunos saldrán y sobre llegadas ya hay rumores de posibles fichajes, incluyendo un seleccionado nacional.

El volante Robson Matheus habría sido ofrecido a Liga de Quito según el portal Mr. Offsider. El boliviano de 23 años de edad cuenta también con presencia en su selección nacional.

En el caso de que se de, Matheus tendría su primera experiencia en el exterior. El futbolista debutó en el Always Ready en el 2023 y el año pasado pasó al Bolívar de La Paz.

Liga de Quito busca un volante creativo y uno de marca. Jhojan Julio y Carlos Gruezo son las posibilidades nacionales qué manejaría la directiva, aunque requieren una fuerte inversión.

Sobre los apuntados para salir están el paraguayo Rodney Redes, el uruguayo Gianfranco Allala y el boliviano Gabriel Villamil. Este último se iría por una millonaria oferta de parte del Bolívar de la Paz.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Robson Matheus – Bolivia.

En resumen