No solo Miller Bolaños: Guayaquil City contrata a otro ex jugador de Emelec para la LigaPro

El City tiene nuevo jugador para la siguiente temporada y es otro ex jugador de Emelec.

Guayaquil City sigue moviendo el mercado de fichajes en la LigaPro para el segundo semestre. Hace poco el equipo ciudadano confirmó a Miller Bolaños como su nuevo jugador. Ahora el club ya tendría también a otro ex jugador de Emelec.

De acuerdo a la revelación de Karolina Dávila, Robert Burbano es nuevo jugador de Guayaquil City para este segundo semestre. El ex jugador multicampeón con Emelec, cambia de equipo en la Serie A para ayudar al club en este segundo semestre y competir.

Burbano estuvo el primer semestre en el Manta, donde no pudo rendir como se esperaba y apenas tuvo protagonismo. Por eso vuelve a cambiar de ciudad, y regresa a donde le fue tan bien como es Guayaquil. El jugador será inscrito en las próximas semanas.

Guayaquil City tuvo un gran primer semestre en este 2026, con resultados que lo tuvieron arriba peleando en los primeros lugares. Ahora el equipo ciudadano tendrá en su plantilla a Miller Bolaños y Damián Díaz, dos referentes y grandes jugadores de la LigaPro.

Burbano será nuevo jugador del City. (Foto: Captura de pantalla)

La llegada de Burbano también se da por una eventual salida que podría sufrir el City en ataque, después de que empezaran los rumores sobre una posible vinculación de Junior Ayoví, extremo titular, a jugar con Barcelona SC para el segundo semestre.

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Robert Burbano tiene demandado a Emelec

El extremo ecuatoriano demandó al club por varios valores que no le han cumplido, tras su última etapa en el equipo. El conflicto aún no ha podido ser resuelto y ya escaló a sanción en la FIFA. Se debería solucionar en estas semanas, si el ‘Bombillo’ quiere nuevos fichajes.

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