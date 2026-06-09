Piero Hincapié recibirá millonaria oferta luego del Mundial con la Selección de Ecuador

Piero Hincapié se concentra en el Mundial con la Selección de Ecuador y luego recibirá una millonaria oferta de otro club.

Piero Hincapié se alista para jugar como titular su segundo Mundial con la Selección de Ecuador, luego de eso tendrá que volver a decidir sobre su futuro. El defensor ecuatoriano recibirá una millonaria oferta luego del torneo.

Medios ingleses vuelven a señalar que el FC Barcelona alista una nueva oferta para fichar a Piero Hincapié. El gigante español ya lo habría contactado e incluso reportan que viajarán al Mundial para reunirse con su entorno.

El FC Barcelona sabe que la oferta inicial no puede ser menos de los 50 millones de euros que acaba de pagar el Arsenal. Tras la negativa del Atlético por Julián Álvarez, los culés invertirán en otro jugador.

Un defensor central, un volante creativo, un delantero y un lateral son las opciones de refuerzos que quieren el actual campeón de Liga. Piero Hincapié por su parte quiere quedarse en Inglaterra y su actual club.

Antes que renovara, a Piero Hincapié lo sondearon ya el Chelsea, Atlético de Madrid, Galatasaray entre otros. El Arsenal podría vender a Caliaflori al Real Madrid, descartando la salida del ecuatoriano.

El nuevo contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Se espera que Hincapié firme con Arsenal un contrato por las siguientes 4 a 5 temporadas. Además, el ecuatoriano daría un salto en su carrera y pasaría a ganar más de 5 millones de salario por temporada.

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Piero Hincapié cerró el año ganando la Premier League.

En resumen