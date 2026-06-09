El talentoso mediocampista Bernardo Silva aseguró que todavía no conoce a Colombia, aunque guardó respeto por su nivel: "Muy aguerridos".

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las figuras de Portugal dejó una llamativa declaración sobre la Selección Colombia, al reconocer que todavía no conoce al equipo que dirige Néstor Lorenzo. Tras el triunfo 2-1 sobre Chile en un amistoso, Bernardo Silva, afirmó que no han estudiando en profundidad a la ‘Tricolor’ aunque sí mostró respeto por su nivel.

El mediocampista, que recientemente cerró su exitoso ciclo en Manchester City, fue consultado por el enfrentamiento que sostendrá su selección ante Colombia en el Grupo K del Mundial. Su respuesta sorprendió por su sinceridad.

Bernardo Silva guardó respeto por Colombia pese al desconocimiento (Getty Images).

“No conozco todavía a la Selección Colombia, no los he visto, pero es posible que sí (que jueguen parecido a Chile). No juegan de la misma forma todos los equipos, pero siempre son equipos sudamericanos muy aguerridos, muy competitivos”, señaló el volante portugués en zona mixta.

De todas formas, Silva dejó claro que el combinado europeo no mira más allá de su próximo desafío. “Estamos muy concentrados todavía primero en el partido de Uzbekistán, luego Congo y después Colombia, porque todos son muy importantes. Conocemos a algunos jugadores, es una selección siempre con mucha calidad y seguramente va a ser un partido muy difícil”, agregó.

El esperado duelo entre Portugal y Colombia está programado para la última fecha del Grupo K y se disputará en Miami el día 27 de junio a las 18:30 horas de Colombia. El encuentro asoma como decisivo de cara a los 16avos de final.

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🚨🇨🇴 BERNARDO SILVA, sobre COLOMBIA:



🗣️ “Conocemos a algunos de sus jugadores; es una selección con mucha calidad y, seguro, será un partido muy difícil.”



🎙️ @ElGatoArceArce pic.twitter.com/cbZBJNTkp6 — Juan Camilo Ruiz (@Ruizrjcamilo) June 9, 2026

En síntesis…