Lo que cobrará Liga de Quito por sus convocados al Mundial 2026

Con la lesión de Patrick Mercado en Independiente del Valle, probablemente Liga de Quito sea el único club ecuatoriano con convocados en el Mundial 2026. Con esto, los ‘albos’ están cerca de cobrar una fuerte suma como parte de compensaciones FIFA.

La FIFA pagará a cada equipo cerca de 11 mil dólares diarios por cada día que los jugadores estén con sus selecciones. Por ahora, Ricardo Adé de la Selección de Haití es el único de Liga que estaría en la gran cita.

Con la baja de Gabriel Villamil por la eliminación de Bolivia con Irak, y con la posible lesión de Gonzalo Valle, Liga de Quito perderá cerca de 200 mil dólares que le vendrían bien para el déficit económico.

La fase de grupos dura 17 días, por lo que por la presencia de Adé con los centroamericanos, serán 187 mil dólares lo que haga ganar el central haitiano a Liga de Quito.

Si Gonzalo Valle llega a la ‘Tri’, serán cerca de 365 mil dólares a las arcas de Liga, y si Haití o Ecuador avanzan de ronda, los premios irán aumentando consecutivamente.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en mayo y junio 2026 dos amistosos finales antes de ir al Mundial. La idea es que la ‘Tri’ se despida con su gente por lo que Guayaquil y Quito se perfilan como sede.

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Ricardo Adé – Selección Haití.

En resumen