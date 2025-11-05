Flamengo se prepara para lo que será la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en Lima, mientras tanto el club ya empieza a tomar decisiones sobre lo que pasará con Gonzalo Plata. El ‘Fla’ quiso contar con el ecuatoriano para la final para su expulsión pero ya cambió la postura.

Según pudo conocer BOLAVIP Brasil, en Flamengo entienden que es casi imposible que Gonzalo Plata juegue la final tras su golpe a Marcos Rojo. El club entiende que la reacción del ex Sporting, Al Sadd y Valladolid justifica el castigo y no presentará ninguna apelación.

Aún así, Gonzalo Plata será uno más y viajará a Lima para estar concentrado con sus compañeros y ser uno más de la comitiva. Plata no podrá estar en el banquillo de suplentes pero formará parte de la delegación.

En caso de que Flamengo se quede con el trofeo, Gonzalo Plata si será parte de los festejos y recibiría su medalla de campeón. El ecuatoriano jugó 7 partidos en esta Copa Libertadores.

Expulsión Gonzalo Plata – Copa Libertadores

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú