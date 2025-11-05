Es tendencia:
Lo que hará Flamengo con Gonzalo Plata luego de que se pierde la final de Copa Libertadores

Gonzalo Plata se perderá la final de Copa Libertadores y desde Brasil dan a conocer qué hará Flamengo con el extremo ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Flamengo se prepara para lo que será la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en Lima, mientras tanto el club ya empieza a tomar decisiones sobre lo que pasará con Gonzalo Plata. El ‘Fla’ quiso contar con el ecuatoriano para la final para su expulsión pero ya cambió la postura.

Según pudo conocer BOLAVIP Brasil, en Flamengo entienden que es casi imposible que Gonzalo Plata juegue la final tras su golpe a Marcos Rojo. El club entiende que la reacción del ex Sporting, Al Sadd y Valladolid justifica el castigo y no presentará ninguna apelación.

Aún así, Gonzalo Plata será uno más y viajará a Lima para estar concentrado con sus compañeros y ser uno más de la comitiva. Plata no podrá estar en el banquillo de suplentes pero formará parte de la delegación.

En caso de que Flamengo se quede con el trofeo, Gonzalo Plata si será parte de los festejos y recibiría su medalla de campeón. El ecuatoriano jugó 7 partidos en esta Copa Libertadores.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Alarma en Flamengo: CONMEBOL abrió expediente por agresión a Gonzalo Plata

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú

