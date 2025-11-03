Es tendencia:
Alarma en Flamengo: CONMEBOL abrió expediente por agresión a Gonzalo Plata

Gonzalo Plata vio la tarjeta roja en la semifinal de Flamengo vs. Racing y ahora el ecuatoriano podría recibir una dura sanción CONMEBOL.

Por Gustavo Dávila

Alarma en Flamengo: CONMEBOL abrió expediente por agresión a Gonzalo Plata. Foto: Getty
Gonzalo Plata vio la tarjeta roja en la semifinal de vuelta entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores y desde Brasil le dan una mala noticia al club y jugador. CONMEBOL habría tomado contundente decisión con la jugada del ecuatoriano.

Según RTIESporte, CONMEBOL abrió un expediente disciplinario a Gonzalo Plata por “agresión”. El golpe del ecuatoriano a Marcos Rojo no fue considerado una simple falta según informe de árbitros y VAR, por lo que ahora el tema pasará a la Comisión Disciplinaria.

Si una tarjeta roja tiene riesgo de sanción de uno o dos partidos, una sanción tras expediente tiene el mínimo de dos partidos. De esta forma Flamengo se despide de la posibilidad de tener al ecuatoriano en la final de Lima.

Flamengo alistaba una solicitud para que le levanten la amonestación a Gonzalo Plata, argumentando error del VAR. Pese al antecedente positivo de la roja vs. Estudiantes, parece que no ocurrirá.

El gigante de Río de Janeiro tiene que argumentar que el golpe de Plata no fue con la intención de agredir, algo inverosímil analizando los videos, o apelar a exceso de rigurosidad.

Gonzalo Plata vio la tarjeta roja vs. Racing. Foto: Getty

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú.

