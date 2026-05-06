Antonio Álvarez reaparece en Barcelona SC con este mensaje tras vencer a Boca

Tras la victoria ante Boca Juniors, el presidente de Barcelona SC apareció con este mensaje.

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, estuvo preso hace pocas semanas y con una investigación aún en su contra, el presidente reapareció para mandar este mensaje. Los amarillos sacaron una victoria clave ante Boca Juniors para seguir vivos en la Copa.

Ante esto, el presidente volvió a aparecer en redes sociales con un mensaje. En una nueva cuenta en X, Álvarez escribió: “Gloria a Dios. Vamos Barce”, escribió el directivo. Ese mismo mensaje fue reposteado por la cuenta oficial del club en esta red social.

Con esta nueva aparición del directivo llegaron más comentarios del enojo de los hinchas. Los aficionados vienen pidiendo que salga del club con toda la directiva por el delicado momento que vive el equipo a nivel administrativo y económico.

El paso de Antonio Álvarez por la directiva amarilla no deja de ser polémico, puesto que, desde su elección se vienen dando varios problemas en el club y ahora incluso él llegó a estar preso. Varios aficionados vienen pidiendo elecciones en el club.

Antonio Álvarez apareció en Barcelona SC con este mensaje. (Foto: Captura de pantalla)

Aún no se ha dado ninguna aparición pública de Antonio Álvarez en el mundo Barcelona SC. Ahora el ‘Ídolo’ está peleando por entrar a octavos de la Copa Libertadores, mientras en LigaPro está cada vez más lejos del puntero Independiente del Valle.

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La tabla de posiciones del grupo de Barcelona SC

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Barcelona SC, tras vencer a Boca Juniors:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Boca Juniors 3 2 0 2 5 3 2 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 1 0 3 2 6 -4 3