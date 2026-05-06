Paris Saint Germain vs Arsenal por la final de la Champions League: día, horario y canales

Todos los detalles para la nueva edición de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

PSG eliminó a Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League y Arsenal hizo lo propio contra Atlético de Madrid. Por lo cual, franceses e ingleses definirán al campeón de la Champions en la próxima final a jugador el sábado, 30 de mayo de 2026.

Paris Saint Germain buscará la segunda Champions League de su historia y alcanzar a Real Madrid, como los únicos que han ganado dos ediciones bajo este nombre. Mientras que, Arsenal quiere ganar la primera ‘Orejona’ de su historia, tras perder la final de 2006 ante FC Barcelona.

¿Qué canales pasan la final de la Champions League?

La final del 30 de mayo de 2026 se podrá ver por:

Argentina: ESPN y Fox Sports

ESPN y Fox Sports Chile: ESPN y ESPN Premium

ESPN y ESPN Premium Resto de Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México : TNT

: TNT Estados Unidos: Univisión, TUDN y DAZN

¿A qué hora comienza la final de la Champions League?

A diferencia de otras ocasiones, en esta edición la final de la Champions League se jugará desde las 13H00 (Arg/Chi); 11H00 (EC/CO/PE); 12H00 (México).

PSG eliminó a Bayern en las semifinales. (Foto: GettyImages)

¿Dónde se juega la final de la Champions League 2026?

Esta edición de la final de la Champions League se disputará en Budapest-Hungría. El estadio que recibirá a Arsenal y PSG será el Puskás Arena.

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