Liga de Quito ya piensa en el siguiente mercado de fichajes y ahora va por estos 3 jugadores.

Liga de Quito viene en una temporada muy irregular entre la LigaPro y la Copa Libertadores en este año. El equipo de Tiago Nunes viene de perder en Brasil y con una fase muy irregular en el torneo, por lo cual, hay varias dudas sobre algunos jugadores y se alista el mercado de fichajes.

Según reveló Stalin Cobeña, la directiva de LDU se reunió con los jugadores y el cuerpo técnico y les pidió mayor compromiso y mejorar la “cara” del equipo para estas semanas. En caso de no hacerlo pueden darse varias novedades en el plantel para las siguientes semanas.

Los 3 fichajes que busca Liga de Quito

De acuerdo con la información de Mr.OFFSIDER, Liga de Quito va por 3 fichajes para después del Mundial 2026. El club estaría muy interesado en el fichaje de Jhojan Julio y Carlos Gruezo. Ambos jugadores que pasaron por LDU podrían dejar México y regresar al club. El otro fichaje dependería de las salidas.

Serían varias las salidas que se piensan en el club para el siguiente semestre, 4 serían los jugadores señalados para salir del plantel. Sus nombres no han trascendido, pero todos responderían a decisiones tácticas, mientras que otros a posibles ofertas que lleguen.

Los jugadores que podrían dejar Liga de Quito

Algunos jugadores que encabezan las posibles salidas de Liga de Quito son futbolistas como: Gabriel Villamil, Jeison Medina, Gian Franco Allala, Alexander Alvarado, entre otros. Futbolistas que no vienen teniendo espacio en la rotación de Nunes.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

En este momento, LDU es noveno en la tabla de posiciones a 14 puntos de Independiente del Valle que es puntero absoluto. De ahí que, la directiva advierta con cambios en el plantel si no se gana los siguientes encuentros:

Encuesta¿Debe Liga de Quito reforzarse a mitad de año? ¿Debe Liga de Quito reforzarse a mitad de año? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Liga de Quito enfrenta a Mushuc Runa este lunes 11 de mayo de 2026 .

enfrenta a este lunes . El club busca fichar a Jhojan Julio y Carlos Gruezo tras el Mundial 2026 .

y tras el . LDU ocupa el noveno puesto, a 14 puntos del líder Independiente del Valle.