El delantero llegó como el gran fichaje en este 2026 y ahora tomó una sorpresiva decisión que levanta todos los rumores.

Deyverson no está siendo el delantero que la hinchada de Liga de Quito esperaba. El goleador brasileño está lejos de ser ese artillero que pensaban les daría una “gran diferencia”. En todo los partidos, el delantero suele ser muy criticado por los hinchas.

Ante el mal momento y los grandes cuestionamientos de los hinchas, Deyverson decidió “cerrar temporalmente” su cuenta de Instagram. Muchos aficionados estaban yendo a esta red social del delantero a dejarle diferentes comentarios, algunos muy duros.

El goleador la pasa muy mal tras no encontrar gol en los últimos partidos. Es más en el encuentro de Copa Libertadores ante Mirassol, los hinchas también ya cuestionaron los “habituales shows” del goleador brasileño en los diferentes encuentros. Ahora mismo la cuenta del jugador ya está activa, pero de igual manera este gesto en el mundo de hoy muestra una molestia del jugador.

Ahora esta decisión de Deyverson llega en medio de todos los rumores sobre su futuro. El goleador tiene 1 año de contrato, pero podría marcharse a mitad de temporada como ha pasado con otros jugadores que no se acoplan al juego del ‘Rey de Copas’.

Deyverson es muy cuestionado por los hinchas. (Foto: Imago)

Son horas claves en el mundo de Liga de Quito, puesto que, este semestre no ha salido como se esperaba y ante la falta de resultados cualquier cosa podría pasar en las siguientes semanas. Nunes y Deyverson tienen contrato con Liga de Quito hasta finales de 2026.

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Los números de Deyverson en Liga de Quito

En esta temporada con Liga de Quito, Deyverson ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 1 sola asistencia. El futbolista brasileño es uno de los mejores pagados de toda la plantilla de Liga de Quito.

Ahora Deyverson sería suplente

Ahora mismo, Deyverson pasaría a ser suplente en Liga de Quito para el partido contra Mushuc Runa por la LigaPro de este lunes. El delantero le dejaría su puesto a Michael Estrada en mejor momento.

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Datos clave:

Deyverson marcó solo 2 goles y 1 asistencia en 15 partidos disputados esta temporada.

marcó solo y en disputados esta temporada. El delantero brasileño cerró temporalmente su Instagram ante las críticas de los hinchas de Liga.

ante las críticas de los hinchas de Liga. El contrato de Deyverson y el técnico Nunes con el club expira en 2026.