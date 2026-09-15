Las primeras decisiones de Marcelo Gallardo con varios jugadores de la Selección de Ecuador

El nuevo DT de Ecuador se puso firme con estos jugadores y tomó sus primera decisiones.

Marcelo Gallardo ya empieza a tomar decisiones contundentes con varios jugadores de la Selección de Ecuador para el futuro. El nuevo DT del equipo nacional estaría siguiendo de cerca a varios referentes de los cuales habría pedido informes.

Según reveló TyC Sports, Marcelo Gallardo habría pedido hasta 40 informes de jugadores “seleccionables” de la Selección de Ecuador. Además, se reveló que asistentes del cuerpo técnico de Gallardo han conversado con referentes del equipo nacional.

Se espera que Gallardo sea presentado en la Selección de Ecuador en los próximos días y con esto también se inicie oficialmente su era en el país. Su primera lista no tendría grandes cambios, puesto que, el estratega no ha trabajo en ‘La Tri’ en estos meses.

Gallardo no conoce a los jugadores de la Selección de Ecuador, más allá de las referencias obvias, pero es el que entrenador no ha trabajado nunca en el país y sería normal que su primera lista sea muy similar a la que tuvo Ecuador en el Mundial 2026.

Marcelo Gallardo llegaría a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Son varios los jugadores que Marcelo Gallardo podría seguir llamando en la Selección de Ecuador, algunos referentes muy importantes como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y otros. Las próximas actuaciones irán determinan si se necesita otros nombres y recambio.

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El contrato y sueldo de Marcelo Gallardo con Ecuador

Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador tiene un contrato por 4 años hasta el Mundial 2030. El entrenador ganará un salario de 3.5 millones por año y sus primeras obligaciones estarán en la Copa América 2028 y también en lo que se pueda hacer en el Mundial 2030.

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