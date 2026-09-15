Revelan que un histórico de Ecuador podría unirse a Marcelo Gallardo en ‘La Tri’

Marcelo Gallardo empieza a tener variantes en su cuerpo técnico y ahora un histórico de Ecuador se le puede unir.

Marcelo Gallardo no deja de hacer cambios en su equipo de trabajo para estar en la Selección de Ecuador, y ahora incluso se habla de la posibilidad de vincular a un referente de Ecuador al cuerpo técnico. Esto sería por gestión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En el programa Nada Personal de Radio Diblu, Alfaro Moreno, comentó que un referente de la Selección de Ecuador se podría unir a trabajar con Gallardo. Esto sería para vincular también a alguien que conozca el medio a trabajar con los jugadores de ‘La Tri’.

“Me acaba de escribir una leyenda del fútbol ecuatoriano. Se ha conversado la posibilidad de incorporar a una persona importante, un jugador importante, preparado, muy preparado, me consta. Se ha conversado algo con el Muñeco como para acelerar esos procesos“, sentenció Alfaro Moreno.

El nombre del posible histórico que se una a Gallardo no ha trascendido, pero sí hay varios nombres que antes ya habían sido nombrados. Uno de los principales candidatos sería Segundo Alejandro Castillo, pero esto todavía no ha sido confirmado.

@AlfaroMoreno: "Me acaba de escribir una leyenda del fútbol ecuatoriano. Se ha conversado la posibilidad de incorporar a una persona importante, un jugador importante, preparado, muy preparado, me consta. Se ha conversado algo con el Muñeco como para acelerar esos procesos" pic.twitter.com/jXeUsmVTvI — Radio Diblu (@RadioDibluFM) September 15, 2026

En las siguientes jornadas se irán dando detalles del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador. El entrenador llegará al país en los próximos días para que finalmente se dé el evento de presentación en Quito como el nuevo DT de Ecuador.

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El sueldo que ganaría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo ahora se convirtió en el segundo DT mejor pagado de toda Sudamérica. El ‘Muñeco’ percibe un salario cercano a los 3.5 millones con ‘La Tri’ y en los próximos 4 años será el encargado de llevar a Ecuador a ese salto de calidad que le permita ganar un título.

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