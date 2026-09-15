Moisés Caicedo le da esta noticia a Marcelo Gallardo para su debut en la Selección de Ecuador

Moisés Caicedo no tuvo el mejor Mundial y ahora es criticado en la Selección de Ecuador.

Moisés Caicedo no ha comenzado la temporada como se esperaba, puesto que, el jugador ecuatoriano está lesionado y al estar mal desde lo físico hay grandes dudas con él. Ya se vienen los amistosos de Ecuador y Marcelo Gallardo presentará su nueva lista en los siguientes días.

Aunque se especulaba con la ausencia de Moisés Caicedo por lesión en la Selección de Ecuador, ahora desde Inglaterra revelan que el ecuatoriano jugará con el club en la próxima jornada de la Premier League. Chelsea se enfrentará a Brentford.

En caso de que el ecuatoriano vuelva y tenga minutos con la camiseta de Chelsea, demostrando no estar lesionado, se espera que pueda jugar y ser convocado con Ecuador para los amistosos en Asia. El encuentro de esta jornada de la Premier League será clave.

La temporada no viene bien para un Moisés Caicedo que le ha impedido a Chelsea tener al ecuatoriano para competir en la Premier. La ausencia del ecuatoriano ha sido clave, puesto que, Chelsea se ha mostrado vulnerable y eso le ha costado goles en contra.

Moisés Caicedo viene lesionado en Chelsea. (Foto: GettyImages)

No se descarta que Chelsea también ponga limites a la actuación de Moisés Caicedo, puesto que, el club ha querido llevarlo muy lento en esta recuperación para no arriesgarlo. El volante ecuatoriano recayó en su lesión cuando regresó a jugar contra Brighton en la fecha 2 de la Premier.

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¿Cuándo sale la lista de Marcelo Gallardo?

La nueva convocatoria de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo se podría dar este mismo fin de semana. En Ecuador lo esperan al DT para estos días presentarlo y que su lista se conozca en estas próximas horas. No se esperan grandes cambios, porque no conoce a la mayoría de jugadores.

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