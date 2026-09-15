¡Atento Gallardo! revelan que Piero Hincapié no jugó con Arsenal por este motivo

Piero Hincapié no sumó minutos con Arsenal en la EFL Cup y este sería el motivo de su ausencia.

Piero Hincapié encendió las alarmas en esta jornada, después de que el ecuatoriano se quedara fuera del partido de Arsenal contra Ipswich por la Copa de la Liga. El tricolor no estuvo ni en el banco de suplentes y ahora revelaron el motivo de su ausencia.

¿Piero Hincapié está lesionado en Arsenal?

De acuerdo a la información de Football London, Hincapié no fue incluido ni en el banco de suplentes de Arsenal por una lesión en su ingle. Este habría sido el motivo para que el ecuatoriano se quede fuera del partido y de momento no hay informe médico de su lesión por parte del club.

No obstante, si Hincapié tiene molestias también es un problema para Marcelo Gallardo, nuevo DT de Ecuador. El entrenador argentino recién llega a ‘La Tri’ pero podría quedarse sin el centra del Arsenal para su debut en los partidos amistosos en Asia.

Piero Hincapié jugó 90 minutos en Champions League. (Foto: GettyImages)

Lo más probable es que Hincapié se haya lesionado en el partido ante Napoli en la Champions League. El central ecuatoriano terminó un poco cansado en aquel encuentro y se vio con dificultades para caminar, aunque acabó jugando los 90 minutos.

¿Cuándo saldrá la lista de convocados de Ecuador?

La lista de seleccionados de Ecuador, la primera de Gallardo, se conocerá el próximo fin de semana. Será la primera convocatoria del ‘Muñeco’ y podrían darse varias bajas por lesión y por jugadores que no han venido rindiendo como se esperaba.

Publicidad

Encuesta¿Hincapié debe ser convocado en Ecuador? ¿Hincapié debe ser convocado en Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos Clave: