La Selección de Ecuador jugará su último amistoso antes del Mundial 2026 contra Países Bajos, en medio de la incertidumbre por los cambios en el once, ahora se reveló que Beccacece pondría dos cambios inesperados. El entrenador quiere probar a jugadores como Gonzalo Valle y Jordy Caicedo.

Según reveló Marcos López, Gonzalo Valle y Jordy Caicedo tienen grandes chances de ser titulares en la Selección de Ecuador. El DT argentino buscaría dar minutos al portero de Liga de Quito, mientras que la inclusión de Jordy Caicedo es un pedido de todos los hinchas ecuatorianos.

Además de la baja de Hincapié e inclusión de Pervis Estupiñán, el nuevo once que pondría Ecuador en esta jornada sería el siguiente: Valle, Ordoñez, Torres, Pacho, Pervis, Moisés, Franco, Vite, Yeboah, Jordy Caicedo y Gonzalo Plata. Cambiando incluso el esquema.

Más que la inclusión de Jordy Caicedo, sorprendería este cambio de arquero, cuando Hernán Galíndez viene haciendo un gran partido ante Marruecos. Sin embargo, en el Mundial, Valle no tendría minutos y esta es una gran ocasión para darle una chance.

Gonzalo Valle podría ser titular con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Otro gran cambio en este último once que probo Beccacece es la presencia de Alan Franco en la mitad de la cancha, el volante no sería lateral en este partido, y volvería a la mitad de la cancha, donde se puede asociar con Moisés Caicedo y crear juego desde ahí.

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¿Qué canal pasa el Países Bajos vs Ecuador?

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El partido de Países Bajos vs Ecuador por la fecha FIFA se verá por por:

El Canal del Fútbol

Teleamazonas (en diferido)

¿A qué hora comienza el partido de Ecuador?

El partido entre Ecuador y Países Bajos se podrá ver este martes, 31 de marzo de 2026, desde las 13H45 (EC).

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En síntesis: