Barcelona SC fichó a Elkin Perlaza en un movimiento que sorprendió a todos en la LigaPro, puesto que, el mercado de fichajes en el campeonato ecuatoriano estaba cerrado. No obstante, pese a eso el club fichó a un jugador y ahora se confirmó que no lo podrá usar en el campeonato.

Elkin Perlaza no llega libre a Barcelona SC y como fue fichado con el mercado cerrado, el jugador no puede ser habilitado para la LigaPro. Solo estará disponible en este primer semestre para jugar en la Copa Libertadores y en la Copa Ecuador.

El club amarillo informó que compró el 50% de su pase, por lo cual, el extremo ecuatoriano firmó un contrato por 4 temporadas. Elkin Perlaza es conocido de César Farías, debido a que, fue el entrenador venezolano el que lo acabó haciendo debutar en la LigaPro.

Perlaza promete importantes variantes en ataque para Barcelona SC, y esto lo mostrará en la Copa Libertadores, donde tiene una parada diferente con equipos como Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica. El ‘Ídolo’ no parte como favorito en esta zona.

El comunicado de Barcelona SC sobre Perlaza. (Foto: @BarcelonaSC)

Distinta es la realidad de Marcos Mejía, otro extremo que fichó Barcelona SC, con el mercado de fichajes. A diferencia de Perlaza, Mejía sí llega libre y por eso pudo ser habilitado para jugar en la LigaPro. Seguramente debutará en los próximos días en el campeonato ecuatoriano.

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¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC?

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Barcelona SC volverá a jugar en la LigaPro este viernes, 3 de abril de 2026, cuando enfrente a Liga de Quito en un duelo que promete ser muy peleado. Ambos clubes se enfrentan en un “clásico” que puede definir también su debut de Copa Libertadores en la siguiente semana.

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En síntesis:

Barcelona SC compró el 50% del pase de Elkin Perlaza con un contrato por 4 temporadas.

compró el del pase de con un contrato por 4 temporadas. El jugador no podrá actuar en LigaPro este semestre por ser fichado con mercado cerrado.

este semestre por ser fichado con mercado cerrado. El club enfrentará a Liga de Quito este viernes 3 de abril de 2026 por campeonato.

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