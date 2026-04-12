Jordy Caicedo continúa su racha de goles en Huracán con su nuevo tanto en la victoria 3-1 ante Rosario Central. Su primer semestre en el Globo es positivo y se vio reflejado en su valor de mercado.

Jordy Caicedo tiene una cotización de 1.5 millones de dólares según el portal TransferMrkt. Este valor es casi el doble de lo que costaba cuando jugaba en el Sporting Gijón de España.

Cuando llego al cuadro argentino tenía un valor de 800 mil dólares en una etapa sin goles ni minutos. Llegó a Huracán y se afianzó como titular y ya lleva 7 goles en 12 partidos jugados.

Este valor va de la mano con lo que Huracán pagaría a Atlas por la permanencia del delantero ecuatoriano. La opción de compra está fijada en 1.1 millones de dólares por el 80% del pase.

Jordy Caicedo decidió dejar el fútbol mexicano pese a que cobraba más con el fin de tener minutos y regresar a la Selección de Ecuador. Se espera que sea considerado por Sebastián Beccacece para el Mundial 2026.

Los delanteros que podrían ir al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría convocar a los siguientes delanteros: Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo, Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Elías Legendre.

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¡GOL ECUATORIANO EN EL DUCÓ! 🇪🇨 Jordy Caicedo convirtió desde el punto penal el 1-1 de Huracán ante Rosario Central por el #TorneoApertura. pic.twitter.com/okMnyqGpLx — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) April 12, 2026

Jordy Caicedo fue convocado a la Selección de Ecuador hasta el 2024.

En resumen

Jordy Caicedo marcó en la victoria de Huracán por 3-1 frente a Rosario Central.

marcó en la victoria de por frente a Rosario Central. El delantero tiene una cotización de 1.5 millones de dólares tras anotar 7 goles .

tras anotar . La opción de compra por el pase de Caicedo es de 1.1 millones de dólares.