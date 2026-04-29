Luis Fragozo es uno de los grandes jugadores de Emelec y una de las próximas grandes “ventas” del fútbol ecuatoriano. El joven jugador de 16 años ya tiene a varios pretendientes siguiendo su fichaje, y podría darse una transferencia a Europa en cualquier momento.

Según la información de Mr.OFFSIDER, emisarios de dos equipos alemanes estarían siguiendo el fichaje de Luis Fragozo. El ecuatoriano de 16 años aún no tendría un contrato profesional con Emelec y podría marcharse del club azul en cualquier momento.

Ya Fragozo empieza a gustar en Europa y hace poco, el futbolista estaba marcando su primer gol con los colores de Emelec, aquel tanto fue ante Liga de Quito. Además, la ‘Joya’ también interesó a varios equipos de LigaPro cuando el ‘Bombillo’ no la pasaba bien.

Desde la directiva de Emelec ya estarían trabajando en ofrecerle a Fragozo un nuevo contrato, uno de profesional, para que si llega una oferta, el club tenga la posibilidad de ingresar una importante cantidad de dinero. Si no hay contrato, el club solo recibiría dinero por los derechos de formación.

Fragozo seguido de cerca por dos equipos alemanes. (Foto: Captura de pantalla)

El fútbol alemán también se ha convertido en un importante espacio para los jugadores ecuatorianos, en los últimos años figuras como Pacho o Hincapié estuvieron en ese campeonato, además, Justin Lerma, joya de IDV, también fue comprada por el Borussia Dortmund.

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Los números de Fragozo en Emelec

En toda esta temporada, Luis Fragozo ha jugado un total de 182 minutos entre todas las competencias. El futbolista lleva en cancha 7 partidos y ha marcado 1 gol. También destacó hace poco con ‘La Tri’ en el Sudamericano Sub-17, donde peleó el título.

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