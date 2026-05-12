Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la victoria de Liga de Quito

Liga de Quito cerró la fecha de LigaPro con una victoria ante Mushuc Runa y hay cambios en la tabla de posiciones.

Liga de Quito se recuperó en LigaPro con una victoria ante Mushuc Runa, esto no solo le da algo de aire al mal momento que viven los ‘albos’, si no también respiran en la tabla de posiciones de LigaPro.

Independiente del Valle fue el gran ganador, con su victoria ante Barcelona sumado a la derrota de U. Católica, estiran su ventaja en la cima con 31 puntos, 9 más que el escolta.

Aucas continúa con su racha de recuperación tras un mal inicio y están terceros, en cuarto puesto está Liga de Quito con 20 puntos. Barcelona SC se estancó y bajó a la quinta casilla por gol diferencia.

Delfín SC, Emelec, Técnico Universitario, Libertad de Loja, Leones del Norte, Manta FC son los equipos que siguen en el fondo en la liguilla de no descenso. Emelec alista nuevos refuerozs y un posible cambio de entrenador.

Así se juega la siguiente fecha de la LigaPro

Liga de Quito vs. Técnico Universitario

Barcelona vs. Aucas

Manta vs. Emelec

Macará vs. Independiente del Valle

Guayaquil City vs. Orense

Leones del Norte vs. Mushuc Runa

Libertad vs. Deportivo Cuenca

U. Católica vs. Delfín SC

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En resumen