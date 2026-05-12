Noboa salió con mucha polémica de Emelec y quedó fuera de la directiva. Ahora otro equipo de Ecuador le abre las puertas.

Cristhian Noboa se fue muy mal de Emelec y terminando su papel en un proyecto que aún sigue en vigencia en el ‘Bombillo’. El ex jugador de la Selección de Ecuador salió con varias polémicas, pero ahora un nuevo club le abre las puertas para que sea parte de su directiva.

Antonio Valencia, propietario y dirigente de AV25, le pidió a Cristhian Noboa que trabajen juntos en su proyecto. El exjugador del Manchester United le pidió al expresidente de la Comisión Deportiva que lleve al club a sus empresarios rusos para trabajar juntos.

“Hermano, si no te quieren allá en Emelec, acá te queremos; tenemos los brazos abiertos. Trae a todos tus empresarios que tienes en Rusia, a toda tu gente. Es un equipo que no tiene deudas”, comentó el ‘Toño’ Valencia en El Canal del Fútbol, abriendo la chance de trabajar con su ex compañero.

De momento, Noboa sigue en Ecuador y ya no tiene relación contractual con Emelec. Por lo cual, el ‘Zar’ podría unirse al proyecto que él quisiera o también comenzar uno nuevo como vienen haciendo exjugadores y también futbolistas en activo.

"LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS PARA TODAS LAS LEYENDAS" 👀👏



🎙️ @anto_v25 hace una cordial invitación a @cristhian_noboa y @FelipaoCaicedo para unirse a AV25.#UIOxECDF 📲 Mira el programa: https://t.co/7aqxvy4EEZ pic.twitter.com/0vweMMSZgf — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) May 12, 2026

Antonio Valencia intenta que su AV25 se meta en la élite del fútbol ecuatoriano y en los próximos años ascienda a la Serie A. Actualmente, está en el Ascenso Nacional (tercera categoría) donde es muy sabido, se complica para los equipos poder ascender.

Publicidad

La polémica salida de Cristhian Noboa de Emelec

En su momento, Cristhian Noboa comentó que él dejaba Emelec porque no podía tomar decisiones en la directiva, además también comentó que no apoyó ningún fichaje para esta temporada. Además, de varios desacuerdos que tuvo con el directorio actual.

El puesto de Emelec en la tabla de posiciones en la LigaPro

Toda esta polémica salida de Cristhian Noboa se da en medio de la lucha de Emelec de evitar el descenso en este 2026. El club tiene un paso muy irregular y así como está cerca del primer hexagonal, también es verdad que aún no abandona los puesto del hexagonal del descenso.

Publicidad

Encuesta¿Quién perdió más con esta ruptura? ¿Quién perdió más con esta ruptura? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: