Emelec despedirá a Vicente Sánchez pero ya tiene dos nombres firmes como candidatos a nuevo entrenador del club.

Emelec no esperó más y despidió a Vicente Sánchez como entrenador y la decisión va de la mano con que ya tienen vistos a dos candidatos. El nuevo técnico de Emelec saldrá de dos nombres.

Según cuenta KCH Radio FM, Emelec decidirá entre Flavio Robatto y Alfredo Arias, uno de ellos será el nuevo técnico azul. La prioridad para la directiva es Arias, cuyo contrato vigente con Junior obligaría a un pago económico.

Flavio Robatto, quién ha sonado para Barcelona en las últimas temporadas, se encontraba en Bolívar de Bolivia. El DT tiene también larga trayectoria en nuestro país.

Un nombre que sonó más como deseo que cómo posibilidad era Gustavo Quinteros, sin embargo el argentino tiene contrato vigente con Independiente de Avellaneda y será respetado.

La salida del técnico no es la única novedad que tendrían los azules, ya que hay varios jugadores que no saldrán. En el caso de los extranjeros, los más probables que no entren en planes son Juan Pablo Ruíz Gómez y Gonzalo Napoli.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Flavio Robatto – posible DT Emelec.

En resumen