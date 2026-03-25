¿Neymar en Ecuador? La última hora sobre la visita del astro con Santos por la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca puso precios carísimos para ver a Neymar en la Copa Sudamericana, cuando lo visite con Santos. Sin embargo, ahora de última hora se informó que el jugador brasileño no estará en este encuentro para el partido en Ecuador.
A todos había ilusionado que ex jugador del FC Barcelona, Neymar, iba a llegar a Ecuador después de muchos años, puesto que, el astro está sumando minutos en Santos y se esperaba por verlo. Hasta Deportivo Cuenca sorprendió con un posteo invitando al jugador.
Se había informado que parte de la delegación de Santos llegó a Ecuador para pedir detalles para el arribo de Neymar y familiares, no obstante, ahora desde Globo confirman que el 10 no viajará a Ecuador, porque prioriza su recuperación en estas semanas.
El 10 viene lesionado y sabe que debe tener una buena recuperación para jugar en los siguientes meses y ganarse un lugar en el once de Ancelotti de cara al Mundial 2026. El futbolista tampoco visita a diferentes equipos en Brasil por el estado del césped.
Neymar no viajaría para jugar contra Deportivo Cuenca.
Deportivo Cuenca había puesto la entrada más barata para el partido a 30 dólares, de ahí que, muchos habían cuestionado estos valores solo por Neymar. Ahora llegó una mala noticia que amarga estos planes, porque si el jugador no viene se ve poco probable que se paguen estos valores.
Los números de Neymar en esta temporada
En esta temporada, Neymar tampoco ha podido ser muy regular con Santos. El 10 apenas ha jugado un total de 5 partidos, en los que pudo marcar 3 goles y dio 2 asistencias. Sumó un total de 404′ minutos y ahora se recupera de molestias en su rodilla.
¿Cuándo juega Deportivo Cuenca contra Santos?
El partido de Deportivo Cuenca contra Santos se jugará el próximo miércoles 8 de abril de 2026. El encuentro comenzará desde las 17H00. Para el equipo ecuatoriano es crucial sacar una ventaja desde el comienzo en un grupo muy complicado con San Lorenzo y Recoleta.
En síntesis:
- Neymar no viajará a Ecuador para enfrentar a Deportivo Cuenca el 8 de abril de 2026.
- El astro brasileño registra 5 partidos, 3 goles y 2 asistencias con Santos esta temporada.
- La entrada más barata para el partido de Copa Sudamericana fue fijada en 30 dólares.