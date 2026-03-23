¿Se acabó la temporada? IDV confirma la peor noticia de todas con la lesión de Patrik Mercado

Patrik Mercado no pudo completar ni 15 minutos en el partido de Técnico Universitario e Independiente del Valle. El jugador ecuatoriano sufre una lesión en su rodilla y ahora se realizan exámenes. Pero desde España, avisan que la gravedad de su lesión es peor de lo esperado.

De acuerdo a Diario AS, Mercado sufriría una rotura de ligamentos y eso automáticamente lo deja fuera de todo, la temporada y el Mundial con la Selección de Ecuador. El futbolista había sido ya fichado por el Sevilla para después de la Copa del Mundo.

Desde Independiente del Valle confirmaron que Mercado “Tras la valoración médica inicial y la realización de estudios de imagen complementarios, se ha determinado que el jugador presenta una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación.”

Por otro lado, Johanna Calderón reveló que Patrik Mercado ya no formará parte de la Selección de Ecuador para los amistosos de marzo. Aún no se confirma el llamado de otro jugador en su reemplazo, el mejor futbolista de la LigaPro tampoco jugará el Mundial 2026.

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Ecuador pierde a una de las variantes más importantes de Beccacece en los últimos partidos, y ahora es probable que no lo tenga en el Mundial 2026, suponiendo un durísimo golpe para la Selección de Ecuador y una baja sumamente delicada.

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Los números de Patrik Mercado en esta temporada

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En lo que va de temporada en la LigaPro, Patrik Mercado ha jugado 6 partidos con IDV en la LigaPro. El jugador se venía cuidando y comentaban que era por su llegada a Sevilla, y ahora tendría una grave lesión que lo deja ya sin temporada en Ecuador y su regreso será en Europa.

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En síntesis:

Patrik Mercado sufrió una lesión de rodilla que lo descarta para los amistosos de la Selección de Ecuador ante Marruecos y Países Bajos.

sufrió una lesión de rodilla que lo descarta para los amistosos de la Selección de Ecuador ante Marruecos y Países Bajos. Se teme una rotura de ligamentos que lo dejaría fuera del Mundial 2026 y afectaría su fichaje ya acordado con el Sevilla .

que lo dejaría fuera del Mundial 2026 y afectaría su fichaje ya acordado con el . El volante de Independiente del Valle se someterá a exámenes definitivos para determinar si requiere cirugía y el tiempo exacto de baja.

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