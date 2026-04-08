Deportivo Cuenca vs Santos HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Este miércoles 8 de abril de 2026 Deportivo Cuenca debutará en la Copa Sudamericana para enfrentar a Santos de Brasil. El equipo ecuatoriano recibe al brasileño en su casa que llega a Ecuador sin Neymar, que buscará recuperarse para llegar al Mundial 2026.

¿Qué canal pasa el partido de Deportivo Cuenca vs Santos por la Copa Sudamericana?

El partido entre Deportivo Cuenca y Santos comenzará desde las 17H00 y se podrá ver por este canal:

DSports y DGO

Para Deportivo Cuenca es la gran oportunidad de seguir demostrando que esta puede ser una gran temporada. El equipo de Jorge Célico llega a este encuentro tras ganarle a Emelec en la LigaPro, fue 2 a 0 en condición de visitante en el Capwell.

Por su parte, Santos viene de una durísima derrota ante Flamengo en el Brasileirao y en una temporada de irregulares resultados. El club volvió a Copa Sudamericana, por lo cambiante de su torneo, puesto que, antes de clasificar estaba peleando el descenso.

Neymar no jugará en Ecuador

La hinchada ecuatoriana esperaba que Neymar pueda viajar a Ecuador para jugar contra el Cuenca, sin embargo, el astro brasileño no lo hizo. El jugador pasa por un momento físico delicado y ahora solo apunta a recuperarse para ganarse un lugar con Ancelotti en el Mundial.

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