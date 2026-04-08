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Deportivo Cuenca vs Santos HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido de Deportivo Cuenca contra Santos por la Copa Sudamericana HOY.

Los canales para ver Deportivo Cuenca vs Santos
© Imago/ GettyImages/ Edit BVLos canales para ver Deportivo Cuenca vs Santos

Este miércoles 8 de abril de 2026 Deportivo Cuenca debutará en la Copa Sudamericana para enfrentar a Santos de Brasil. El equipo ecuatoriano recibe al brasileño en su casa que llega a Ecuador sin Neymar, que buscará recuperarse para llegar al Mundial 2026.

¿Qué canal pasa el partido de Deportivo Cuenca vs Santos por la Copa Sudamericana?

El partido entre Deportivo Cuenca y Santos comenzará desde las 17H00 y se podrá ver por este canal:

  • DSports y DGO

Para Deportivo Cuenca es la gran oportunidad de seguir demostrando que esta puede ser una gran temporada. El equipo de Jorge Célico llega a este encuentro tras ganarle a Emelec en la LigaPro, fue 2 a 0 en condición de visitante en el Capwell.

Por su parte, Santos viene de una durísima derrota ante Flamengo en el Brasileirao y en una temporada de irregulares resultados. El club volvió a Copa Sudamericana, por lo cambiante de su torneo, puesto que, antes de clasificar estaba peleando el descenso.

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Neymar no jugará en Ecuador

La hinchada ecuatoriana esperaba que Neymar pueda viajar a Ecuador para jugar contra el Cuenca, sin embargo, el astro brasileño no lo hizo. El jugador pasa por un momento físico delicado y ahora solo apunta a recuperarse para ganarse un lugar con Ancelotti en el Mundial.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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