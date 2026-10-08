Los jugadores de LigaPro que verá Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría tener a varios convocados de LigaPro para la siguiente fecha FIFA de noviembre por decisión de Gallardo.

Marcelo Gallardo ya comenzó a mover sus piezas para encontrar nuevos jugadores para la Selección de Ecuador. El entrenador argentino quiere ampliar su mirada sobre el fútbol local y uno de sus primeros viajes será para observar de cerca a varios futbolistas que podrían entrar en consideración para la Tricolor.

El cuerpo técnico del ‘Muñeco’ estará presente en el Liga de Quito vs. Barcelona SC, partido en el que podrá analizar directamente a varios jugadores. La idea, sin embargo, no se limita a este encuentro: Gallardo y sus colaboradores también tienen previsto asistir a otros partidos de la LigaPro durante las próximas semanas.

En Liga de Quito ya hubo varios jugadores que pasaron por la Selección en los últimos procesos, como Alexander Domínguez, Janner Corozo y Michael Estrada, mientras que actualmente el club tiene a Gonzalo Valle dentro de la consideración de Gallardo. En Barcelona SC, en cambio, no hubo representantes recientes en la última lista del entrenador argentino.

Otro de los equipos que estará bajo la lupa será Independiente del Valle, que tuvo varios representantes en la convocatoria más reciente de Ecuador. Gallardo también podría encontrar nuevas alternativas allí, entre ellas Dyakol Romero, quien aparece como uno de los jugadores que podría entrar en el radar de la Tricolor.

Para noviembre, Gallardo recuperará a jugadores importantes como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, por lo que en esas posiciones tendría menos necesidad de buscar variantes. La observación del fútbol local estará enfocada principalmente en encontrar alternativas que puedan competir por los puestos donde todavía existen dudas.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volvería a tener actividad en noviembre con dos partidos amistosos que, por ahora, apuntan a ser contra Honduras y Costa Rica, aunque los encuentros todavía no han sido confirmados oficialmente. Será otra oportunidad para Gallardo de probar jugadores y seguir armando la base de la Selección para el nuevo ciclo.

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Michael Estrada – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen