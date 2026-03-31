Nuevas alarmas encendidas en la Selección de Ecuador, esta vez por Gonzalo Valle. El arquero no pudo continuar en el partido vs. Países Bajos y dan detalles de su lesión, generando preocupación también en Liga de Quito.

Desde los medios locales informaron que la lesión de Gonzalo Valle habría sido en la rodilla, la misma en la que sufrió una rotura de ligamentos la temporada pasada. El portero salió en camilla y con visibles gestos de dolor y lágrimas en lo que fue una nueva titularidad 2026.

Varios medios apuntaron a que era arriesgado que Gonzalo Valle siga atajando con normalidad, y que el guardameta debió ser operado. Lo más probable es que sea intervenido otra vez si es que sufre lesión de gravedad.

En Liga de Quito estuvo un par de meses fuera y regresó a la titularidad, con esto tanto Liga como la ‘Tri’ deberán buscar variantes para el arco. En el caso del combinado nacional, Valle era el alternante natural de Hernán Galíndez.

Si Gonzalo Valle se pierde el Mundial, entonces Hernán Galíndez será indiscutiblemente el titular. Los otros dos puestos los tomarían David Cabezas y Moisés Ramírez.

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📌 Tras un duro choque con el rival, Gonzalo Valle sale del campo de juego y entra David Cabezas#PaisesBajos 1⃣-1⃣ #Ecuador



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Una pena la lesión de Gonzalo Valle, una vez más muestra dolor en una de sus rodillas. Salió en camilla, todo pinta a que será baja por algún tiempo en Liga de Quito. Ojala no sea grave y se pierda el mundial 🙏🏻 pic.twitter.com/XZL2sHbQyW — Andrés Illingworth (@aillingworth96) March 31, 2026

La única baja confirmada de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador por ahora perdió solamente a Patrik Mercado. El volante de Independiente del Valle sufrió una rotura de ligamentos y estará ocho meses fuera de las canchas.

Gonzalo Valle – Selección Ecuador.

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En resumen