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Los primeros detalles de la lesión de Gonzalo Valle ¿otra baja para el Mundial?

Gonzalo Valle no pudo completar el partido de Ecuador vs. Países Bajos y revelaron los detalles de su lesión, Liga de Quito pendiente.

Los primeros detalles de la lesión de Gonzalo Valle ¿otra baja para el Mundial?
Los primeros detalles de la lesión de Gonzalo Valle ¿otra baja para el Mundial?

Nuevas alarmas encendidas en la Selección de Ecuador, esta vez por Gonzalo Valle. El arquero no pudo continuar en el partido vs. Países Bajos y dan detalles de su lesión, generando preocupación también en Liga de Quito.

Desde los medios locales informaron que la lesión de Gonzalo Valle habría sido en la rodilla, la misma en la que sufrió una rotura de ligamentos la temporada pasada. El portero salió en camilla y con visibles gestos de dolor y lágrimas en lo que fue una nueva titularidad 2026.

Varios medios apuntaron a que era arriesgado que Gonzalo Valle siga atajando con normalidad, y que el guardameta debió ser operado. Lo más probable es que sea intervenido otra vez si es que sufre lesión de gravedad.

En Liga de Quito estuvo un par de meses fuera y regresó a la titularidad, con esto tanto Liga como la ‘Tri’ deberán buscar variantes para el arco. En el caso del combinado nacional, Valle era el alternante natural de Hernán Galíndez.

Si Gonzalo Valle se pierde el Mundial, entonces Hernán Galíndez será indiscutiblemente el titular. Los otros dos puestos los tomarían David Cabezas y Moisés Ramírez.

La única baja confirmada de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador por ahora perdió solamente a Patrik Mercado. El volante de Independiente del Valle sufrió una rotura de ligamentos y estará ocho meses fuera de las canchas.

Gonzalo Valle – Selección Ecuador.

Gonzalo Valle – Selección Ecuador.

En resumen

  • Gonzalo Valle sufrió una lesión de rodilla en el partido contra Países Bajos.
  • El portero de Liga de Quito podría ser operado nuevamente tras retirarse en camilla.
  • Hernán Galíndez quedaría como titular indiscutible de Ecuador si Valle se pierde el Mundial.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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