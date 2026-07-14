Eran muy pedidos por la hinchada, pero ahora desde la FEF los descartan para ser nuevos entrenadores de 'La Tri'.

La Selección de Ecuador sigue buscando a un nuevo entrenador, tras la salida de Beccacece y finalmente ahora Francisco Egas, presidente de la FEF, descartó a dos entrenadores. Los dos primeros estrategas que gustaban a la hinchada ya no llegaran.

En diálogo con Radio Centro, Francisco Egas fue contundente y señaló que tanto Guillermo Almada y Ricardo Gareca están descartados para llegar a la Selección de Ecuador, tras la salida de Beccacece. Son los primeros nombres con los que ya no se cuenta.

“Lo hemos considerado varias veces (a Guillermo Almada), pero Guillermo acaba de empezar como técnico del América de México y desconozco si el pueda ser una posibilidad. Gareca ya no. Estuvimos a punto, pero hoy los tiros ya no van por allí“, sentenció Egas.

Entonces ya ni Ricardo Gareca ni Guillermo Almada entran en la lista de entrenadores para la Selección de Ecuador, y ahora esto se vuelve más corto. Ambos entrenadores gustaban y mucho post Félix Sánchez, pero se eligió a Beccacece.

Guillermo Almada es un DT que siempre suena para Ecuador. (Foto: GettyImages)

Tanto Almada como Gareca estuvieron muy cerca de firmar con la Selección de Ecuador en varias ocasiones, pero la FEF acabó eligiendo diferentes opciones y fueron muy cuestionados. Primero se optó por Félix Sánchez Bas y posteriormente por Sebastián Beccacece.

Publicidad

Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Ya sin Gareca y Almada, la lista de posibles entrenadores para la Selección de Ecuador comienza a cambiar. Se reduce a nombres puntuales con los que aún la FEF podría comenzar una negociación:

Marcelo Gallardo

Álex Aguinaga

Martín Anselmi

Miguel Ángel Ramírez

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de septiembre, para comenzar una doble fecha FIFA. En estos partidos también se dará inicio al arranque de un nuevo ciclo en ‘La Tri’.

Publicidad

Encuesta¿Qué entrenador no debería descartar la Selección de Ecuador? ¿Qué entrenador no debería descartar la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: