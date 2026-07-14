La Selección de Ecuador sigue buscando a un nuevo entrenador, tras la salida de Beccacece y finalmente ahora Francisco Egas, presidente de la FEF, descartó a dos entrenadores. Los dos primeros estrategas que gustaban a la hinchada ya no llegaran.
En diálogo con Radio Centro, Francisco Egas fue contundente y señaló que tanto Guillermo Almada y Ricardo Gareca están descartados para llegar a la Selección de Ecuador, tras la salida de Beccacece. Son los primeros nombres con los que ya no se cuenta.
“Lo hemos considerado varias veces (a Guillermo Almada), pero Guillermo acaba de empezar como técnico del América de México y desconozco si el pueda ser una posibilidad. Gareca ya no. Estuvimos a punto, pero hoy los tiros ya no van por allí“, sentenció Egas.
Entonces ya ni Ricardo Gareca ni Guillermo Almada entran en la lista de entrenadores para la Selección de Ecuador, y ahora esto se vuelve más corto. Ambos entrenadores gustaban y mucho post Félix Sánchez, pero se eligió a Beccacece.
Guillermo Almada es un DT que siempre suena para Ecuador. (Foto: GettyImages)
Tanto Almada como Gareca estuvieron muy cerca de firmar con la Selección de Ecuador en varias ocasiones, pero la FEF acabó eligiendo diferentes opciones y fueron muy cuestionados. Primero se optó por Félix Sánchez Bas y posteriormente por Sebastián Beccacece.
Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador
Ya sin Gareca y Almada, la lista de posibles entrenadores para la Selección de Ecuador comienza a cambiar. Se reduce a nombres puntuales con los que aún la FEF podría comenzar una negociación:
- Marcelo Gallardo
- Álex Aguinaga
- Martín Anselmi
- Miguel Ángel Ramírez
¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?
La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de septiembre, para comenzar una doble fecha FIFA. En estos partidos también se dará inicio al arranque de un nuevo ciclo en ‘La Tri’.
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En síntesis:
- El directivo Francisco Egas descartó oficialmente a dos técnicos para dirigir a Ecuador.
- Los entrenadores Guillermo Almada y Ricardo Gareca quedaron fuera de las opciones.
- La Selección de Ecuador iniciará un nuevo ciclo de partidos en septiembre.