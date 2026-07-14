El verdadero culpable de que en la Selección de Ecuador falte el gol y eso afectó totalmente la participación de 'La Tri' en el Mundial 2026.

Uno de los aspectos que más faltó en la Selección de Ecuador fue el gol en el Mundial 2026. ‘La Tri’ se despidió de ese torneo con apenas 2 goles, y ninguno fue marcado por el delantero centro. Por lo cual, ahora desde FEF avisan por qué no tienen goles.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, conversó con Radio Centro y reveló que la falta de gol en la Selección de Ecuador se debe a que en la LigaPro hay varios delanteros extranjeros. El campeonato ecuatoriano cuenta con 8 cupos para jugadores extranjeros.

“Ecuador no tiene delanteros porque nuestros equipos están llenos de extranjeros y no hay espacio para lo poco que hay. No tenemos un goleador”, comentó el presidente de la FEF en una clara crítica a la organización que viene teniendo la LigaPro.

No obstante, en los últimos años varios delanteros ecuatorianos en la LigaPro estaban rindiendo y marcando goles como Miguel Parrales, Joel Valencia, Byron Palacios, entre otros, pero Beccacece decidió no convocarlos a jugar ni los amistosos con Ecuador.

Enner Valencia fue titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Enner Valencia fue la principal referencia de ataque de Ecuador a sus 36 años. El delantero no llegó bien desde lo físico a la Copa del Mundo, y se notó. ‘Superman’ terminó el Mundial sin anotar un solo gol y fallando varias opciones claras.

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Los delanteros que Beccacece llevó al Mundial 2026

Beccacece fue muy cuestionado durante todo su ciclo justamente por no darle minutos a jugadores en ataque. En la Copa del Mundo llevó a 4 delanteros, pero 1 ni tuvo minutos:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo (sin minutos)

Encuesta¿Es culpa de LigaPro que Ecuador no tenga delanteros? ¿Es culpa de LigaPro que Ecuador no tenga delanteros? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El directivo Francisco Egas criticó la falta de delanteros debido a los extranjeros en LigaPro.

criticó la falta de delanteros debido a los extranjeros en LigaPro. El delantero Enner Valencia fue titular con Ecuador y terminó el Mundial sin marcar goles.

fue titular con Ecuador y terminó el Mundial sin marcar goles. La Selección de Ecuador anotó apenas dos goles durante su participación en el Mundial 2026.