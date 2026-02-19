César Farías y su cruce con periodista tras derrota de Barcelona vs. Argentinos Jrs.

Barcelona debutó con derrota en su primer partido oficial, fue 0-1 contra Argentinos Juniors y César Farías tuvo un roce en rueda de prensa con un periodista. El DT venezolano respondió con disgusto una de las preguntas recibidas.

Un periodista le consultó a César Farías: “¿Qué pasará con su cuerpo técnico si caen eliminados en esta fase?”, dando a entender que su continuidad podría estar en riesgo.

Farías contestó: “Es nuestro primer partido, no vaya a ser que allá te cambie la pregunta. Mira que yo he salida con partidos así y he vuelto como el ave fénix y te juro que voy para allá con el cuchillo entre los dientes.”

Barcelona jugará la próxima semana en La Paternal para devolverle la visita, están obligados al menos a ganar por la mínima para forzar los penales o quedarán eliminados de torneo internacional en febrero.

Los hinchas criticaron que Barcelona perdió incluso teniendo un jugador más, siendo local. Futbolistas como Darío Benedetto, Joao Rojas, Lucas Sosa fueron señalados por hinchas.

Los fichajes de Barcelona SC inscritos para Copa Libertadores

A excepción de Lugo y Cano, Barcelona SC tiene inscritos a todos sus fichajes para jugar la Copa Libertadores. En el ‘Ídolo’ podrán jugar Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Thomas Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Baez, Jordan Mina, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de River Plate cuestionan la última decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez

Tweet placeholder

En resumen