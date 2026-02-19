Es tendencia:
El tenso momento entre César Farías y periodista tras el Barcelona vs. Argentinos Jrs.

Barcelona perdió contra Argentinos Juniors y César Farías tuvo un cruce con uno de los periodistas en rueda de prensa.

Por Gustavo Dávila

César Farías y su cruce con periodista tras derrota de Barcelona vs. Argentinos Jrs.

Barcelona debutó con derrota en su primer partido oficial, fue 0-1 contra Argentinos Juniors y César Farías tuvo un roce en rueda de prensa con un periodista. El DT venezolano respondió con disgusto una de las preguntas recibidas.

Un periodista le consultó a César Farías: “¿Qué pasará con su cuerpo técnico si caen eliminados en esta fase?”, dando a entender que su continuidad podría estar en riesgo.

Farías contestó: “Es nuestro primer partido, no vaya a ser que allá te cambie la pregunta. Mira que yo he salida con partidos así y he vuelto como el ave fénix y te juro que voy para allá con el cuchillo entre los dientes.”

Barcelona jugará la próxima semana en La Paternal para devolverle la visita, están obligados al menos a ganar por la mínima para forzar los penales o quedarán eliminados de torneo internacional en febrero.

Los hinchas criticaron que Barcelona perdió incluso teniendo un jugador más, siendo local. Futbolistas como Darío Benedetto, Joao Rojas, Lucas Sosa fueron señalados por hinchas.

Los fichajes de Barcelona SC inscritos para Copa Libertadores

A excepción de Lugo y Cano, Barcelona SC tiene inscritos a todos sus fichajes para jugar la Copa Libertadores. En el ‘Ídolo’ podrán jugar Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Thomas Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Baez, Jordan Mina, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

En resumen

  • Barcelona SC debutó en la temporada oficial con una derrota 0-1 ante Argentinos Juniors.
  • El entrenador César Farías protagonizó un altercado verbal con un periodista en rueda de prensa.
  • El partido de vuelta se jugará la próxima semana en el estadio de La Paternal.
