Las palabras de Luis Díaz que le dan la vuelta al mundo: “Doy mi vida”

No cabe la menor duda, el jugador de moda en Bayern Múnich es Luis Díaz. No solo fue elegido el mejor extremo del mundo en la actualidad por el sitio de estadísticas ‘Whoscored’, también sorprendió a todos con unas palabras que le dieron la vuelta al mundo: “Doy mi vida”.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

La última función de ‘Lucho’ Díaz antes la fecha 23 de la Bundesliga lo tuvo con una asistencia en la victoria 0-3 ante Werder Bremen. El jugador colombiano llegó a 34 participaciones de gol (19 goles y 15 asistencias) en 32 patidos, así que fue inevtiable que uno de los portales más importates de Alemania quisiera entrevitarlo.

Luis Díaz habló mano a mano con Kerry Hau, del portal ‘Sky Sport‘, y no solo confesó que lo que más le está costando de jugar en Bayern Múnich es aprender alemán, también dejó sin palabras a muchos porque habló sobre su estilo de juego y la manera que disfruta jugar al fútbol.

“Doy mi vida”: Luis Díaz y una confesión que sorprendió al mundo entero

Luis Díaz lleva un título en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Creo que se debe a mi crianza y también a mi origen. Donde crecí, todos somos un poco así. Somos luchadores, guerreros. Me costó mucho llegar a donde estoy hoy. Y no puedo evitar dar el 100%, sentir que doy mi vida por estos colores, pero también por las personas que lucharon por mí y me trajeron hasta donde estoy hoy, donde me siento como en casa. Es como un instinto del momento. Así es como juego siempre. Intento salir y dar el 100% para sentirme bien, sobre todo conmigo mismo y también para que el equipo se sienta bien. Creo que se debe a la crianza que tuvimos en nuestro pueblo”, le dijo Luis Díaz a ‘Sky Sport’.

Publicidad

Publicidad

ver también Extécnico de Luis Díaz advierte a Gianluca Prestianni por lo que pasará tras insultar a Vinicius Jr.

Esto piensa Luis Díaz sobre ganar todo con Bayern Múnich en 2026

Ante la posibilidad de ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League, Luis Díaz dejó un mensaje claro y contundente: “Somos conscientes de lo que nos jugamos y de lo que queremos. Y nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y darlo todo. Queremos luchar por todos los títulos. Tenemos un gran equipo, una gran familia, una familia muy unida, humilde y trabajadora. Sé que estaremos muy orgullosos y felices al final de la temporada”.

Encuesta¿Cuántos goles marcó Luis Díaz en los primeros 32 partidos con Bayern Múnich? ¿Cuántos goles marcó Luis Díaz en los primeros 32 partidos con Bayern Múnich? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Luis Díaz declaró a Sky Sport que da su vida por los colores del Bayern .

declaró a que da su vida por los colores del . El extremo colombiano atribuyó su entrega al instinto y crianza en su pueblo de origen.

de origen. Luis Díaz registra 19 goles y 15 asistencias tras la victoria ante Werder Bremen.

Publicidad