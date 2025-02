De manera sorprendente, Madison Julio dejó Liga de Quito, después de ser clave en varios buenos momentos en la temporada 2024. El volante casi no iba a tener minutos compitiendo con Gruezo, Cornejo y Villamil. Así que el mismo jugador explicó por qué se va de LDU.

En diálogo con Stalin Cobeña, Madison Julio explicó por qué se va de Liga de Quito y adelantó que no es su decisión: “Fue decisión del cuerpo técnico que no iba a tener muchos minutos este año. En buena hora me comentaron esto. El fútbol tiene estas cosas y de mi parte lo tomé muy tranquilo”, afirmó el volante.

La salida de Julio también se da en términos favorables para Liga de Quito, puesto que, el jugador se va cedido del plantel y renovando su contrato por un año más, hasta 2026. Si lo quieren comprar a finales de 2025 será pagando una cuota de transferencia.

Por otro lado, se espera que en Técnico Universitario, Julio también termine demostrando el nivel que le permitió ser uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano en 2023. El jugador tendrá la posibilidad de solo destacar a nivel local en LigaPro y Copa Ecuador.

En Liga de Quito están “cómodos” con los volantes que tienen, puesto que, cuentan con 4 jugadores jugar en este año y cubrir sus necesidades. El ‘Rey’ perdió a Piovi, pero lo reemplazo con Gruezo. Asimismo, se sumaron Kevin Minda, Fernando Cornejo y Gabriel Villamil.

Las estadísticas de Madison Julio con Liga de Quito

Madison Julio jugó con Liga de Quito un total de 16 partidos entre todas las competencias. El volante ecuatoriano marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Fue campeón de la LigaPro a finales de año. En total estuvo en cancha un aproximado de 753′ minutos.

Los fichajes de Liga de Quito para la temporada 2025

Liga de Quito en esta temporada ha fichado a los siguientes jugadores: Kevin Minda, Lautaro Pastrán, Carlos Gruezo, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado (que vuelve), entre otros jugadores.

