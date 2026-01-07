Barcelona SC despidió a Ismael Rescalvo en un movimiento que sacudió todo el fútbol ecuatoriano. Ahora el ‘Ídolo’ está en la búsqueda de un nuevo DT, donde César Farías es el más opcionado. No obstante, el venezolano podría rechazar y el club ya se contactó con otro DT.

César Farías está analizando la posibilidad de llegar a Barcelona SC. Ya que el DT venezolano también tiene una oferta de su país, y esa sería la prioridad. No obstante, seduce la chance de regresar a Ecuador para volver a dirigir y ahora a uno de los más grandes.

Ante estas dudas, Barcelona SC ya contactó a otro DT. De acuerdo a la información de Ramón Morales Verduga, el ‘Ídolo’ “llamó ayer a Fabián Bustos”, reveló el comunicador en Tiempo Extra. Bustos está en Ecuador, ya que vive en la ciudad de Manta.

Fabián Bustos fue el último técnico que pudo sacar campeón a Barcelona SC y lo hizo en 2020, cuando el ‘Ídolo’ venció a Liga de Quito en los penales. De ahí que, genere todo tipo de reacción en los hinchas, ya que el DT también salió en 2023 en medio de la polémica.

Fabián Bustos hizo historia con Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC espera que su nuevo DT sea anunciado en las próximas horas, ya que el club debe comenzar la pretemporada y también se deben dar varios fichajes para una plantilla, que poco a poco pierde a más jugadores que se quieren ir a otros equipos.

Los números de Bustos dirigiendo a Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC en dos ciclos, Fabián Bustos dirigió un total de 118 encuentros. Ganando 58, empatando 26 y perdiendo 34 encuentros. Fue campeón en el 2020, y llevó al ‘Ídolo’ a las semifinales de la Copa Libertadores en el 2021.

El sueldo que ganaría el nuevo DT de Barcelona SC

Barcelona SC se encuentra en una política de reducción de salarios y de momento se espera que el nuevo sueldo para el DT no supere los 20 mil dólares por temporada. Ese era el promedio que estaba ganando Ismael Rescalvo desde su llegada a mitad de 2025.

