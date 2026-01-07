Es tendencia:
Barcelona ya encontró un nuevo delantero tras la salida de Octavio Rivero

Octavio Rivero y Janner Corozo dejarán Barcelona y el club ya encontró a su delantero para reemplazarlo en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Barcelona SC aún no tiene entrenador y tiene como prioridad que varios jugadores no se vayan libres, aún así no descuidan la parte deportiva para el 2026. Los ‘toreros’ ya tendrían al delantero que reemplace a Octavio Rivero y sus goles.

Según medios locales, el elegido por la directiva de Barcelona es Sergio Nuñez, el uruguayo que hasta hace poco se encontraba en el Danubio FC de su país. Viene de jugar 31 partidos en primera división a sus 25 años de edad.

Sus registros goleadores no son tan abultados, con 18 tantos en su carrera desde que debutó hace 4 temporadas. Aún así tendría su primera experiencia en el extranjero.

‘Toto’ Nuñez no sería el único delantero que llegue a Barcelona, los amarillos perderían tanto a Felipe Caicedo como a Octavio Rivero y es poco probable que solo Miguel Parrales se quede.

Con la posible salida de más de diez jugadores, el plantel tendría una reestructuración completa, así mismo dependerá de quién será el nuevo DT del equipo.

Los jugadores que quieren irse de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Datos clave

  • Sergio Nuñez, delantero uruguayo de 25 años, es el elegido para reemplazar a Octavio Rivero.
  • El atacante registra 18 goles en cuatro temporadas tras jugar recientemente en el Danubio FC.
  • Barcelona SC perdería a los delanteros Felipe Caicedo y Octavio Rivero para la temporada 2026.
