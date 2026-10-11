Marcelo Gallardo fue a ver a estos jugadores de Liga de Quito y Barcelona

Marcelo Gallardo continúa recorriendo los estadios de Ecuador para observar de cerca a los futbolistas de la LigaPro. El entrenador de la Selección ecuatoriana aprovechó la jornada para seguir a varios jugadores de Liga de Quito y Barcelona SC que podrían entrar en sus planes de cara a las próximas convocatorias.
En Liga de Quito, uno de los nombres que estaría bajo observación es Michael Estrada, delantero que los hinchas vienen pidiendo para la Tricolor pese a las versiones sobre posibles motivos extrafutbolísticos detrás de sus últimas ausencias. También aparecen Janner Corozo, quien ya tuvo participación con Ecuador; Gonzalo Valle, habitual en las convocatorias recientes, y Leonel Quiñónez, ahora que hay vacíos en los laterales.
En Barcelona SC, Gallardo tendría en el radar a Johan García y Jandry Gómez, dos jóvenes que ya fueron convocados como sparrings durante el proceso de Sebastián Beccacece, junto a otros futbolistas de proyección. Ahora, el cuerpo técnico buscaría comprobar cómo evolucionan en sus clubes y si pueden convertirse en opciones reales para la Selección absoluta.
La gira del entrenador argentino no se limitó a los equipos del Astillero y la capital. Gallardo también estuvo pendiente de los encuentros entre Universidad Católica y Macará, además de Aucas e Independiente del Valle,.
Después de los resultados de Ecuador en la gira por Asia, con una derrota y empates que dejaron tareas pendientes, se esperan cambios en la Tricolor para la fecha FIFA de noviembre. Gallardo quiere ampliar sus opciones y los futbolistas que logren destacar en la LigaPro tendrán una oportunidad de meterse en la pelea por un lugar en la próxima convocatoria.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.
Marcelo Gallardo viendo el Liga de Quito vs. Barcelona. Foto: Studio Fútbol.
En resumen
- Marcelo Gallardo presenció de cerca las acciones del campeonato patrio para evaluar detalladamente a varias figuras de Liga de Quito y Barcelona SC en esta temporada 2026.
- El estratega de ‘La Tri’ busca perfiles con intensidad y rendimiento inmediato, abriendo las puertas de la Selección a los destacados de ambos planteles.
- La presencia presencial del entrenador genera enorme expectativa, incentivando la competencia interna entre los referentes de la Casa Blanca y el conjunto ‘torero’.