Marcelo Gallardo fue a ver a estos jugadores de Liga de Quito y Barcelona

Liga de Quito y Barcelona jugaron su partido con Marcelo Gallardo como espectador en el estadio, el DT busca nuevos jugadores para la Tri.

Marcelo Gallardo continúa recorriendo los estadios de Ecuador para observar de cerca a los futbolistas de la LigaPro. El entrenador de la Selección ecuatoriana aprovechó la jornada para seguir a varios jugadores de Liga de Quito y Barcelona SC que podrían entrar en sus planes de cara a las próximas convocatorias.

En Liga de Quito, uno de los nombres que estaría bajo observación es Michael Estrada, delantero que los hinchas vienen pidiendo para la Tricolor pese a las versiones sobre posibles motivos extrafutbolísticos detrás de sus últimas ausencias. También aparecen Janner Corozo, quien ya tuvo participación con Ecuador; Gonzalo Valle, habitual en las convocatorias recientes, y Leonel Quiñónez, ahora que hay vacíos en los laterales.

En Barcelona SC, Gallardo tendría en el radar a Johan García y Jandry Gómez, dos jóvenes que ya fueron convocados como sparrings durante el proceso de Sebastián Beccacece, junto a otros futbolistas de proyección. Ahora, el cuerpo técnico buscaría comprobar cómo evolucionan en sus clubes y si pueden convertirse en opciones reales para la Selección absoluta.

La gira del entrenador argentino no se limitó a los equipos del Astillero y la capital. Gallardo también estuvo pendiente de los encuentros entre Universidad Católica y Macará, además de Aucas e Independiente del Valle,.

Después de los resultados de Ecuador en la gira por Asia, con una derrota y empates que dejaron tareas pendientes, se esperan cambios en la Tricolor para la fecha FIFA de noviembre. Gallardo quiere ampliar sus opciones y los futbolistas que logren destacar en la LigaPro tendrán una oportunidad de meterse en la pelea por un lugar en la próxima convocatoria.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

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Marcelo Gallardo viendo el Liga de Quito vs. Barcelona. Foto: Studio Fútbol.

En resumen