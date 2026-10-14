Marcelo Gallardo observa tres nuevos jugadores para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría tener tres nuevos jugadores convocados para la lista de noviembre según nombres que observa Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo continúa buscando alternativas para fortalecer a la Selección de Ecuador y su cuerpo técnico amplía la lista de futbolistas bajo observación. El entrenador argentino no solo analiza a los jugadores de la LigaPro, sino que también sigue de cerca a varios ecuatorianos que militan en el exterior y podrían recibir una oportunidad en la Selección.

Según informó TUDN de México, tres nombres aparecen en el radar del cuerpo técnico: Bruno Caicedo, Sergio Vásquez y Jhojan Julio. Los dos primeros juegan en la MLS, con Vancouver Whitecaps y LAFC, respectivamente, mientras que Julio atraviesa un buen momento con el Atlante del fútbol mexicano.

Para Caicedo y Vásquez sería una oportunidad inédita en la selección absoluta de Ecuador. Caicedo ya había sido convocado como sparring durante el proceso de Sebastián Beccacece, mientras que Julio conoce la Tricolor y recibió su última convocatoria en 2024, precisamente durante la etapa del anterior seleccionador.

Gallardo continúa con su gira de observación para conocer de cerca a los futbolistas que podrían integrar sus próximas convocatorias. El entrenador sigue evaluando jugadores en Ecuador y Europa, y también tiene previsto ampliar el seguimiento en México y en Estados Unidos.

Otros jugadores jóvenes tomados en cuenta son Sneyder Porozo, Juan Riquelme Angulo, Dennier Ordóñez, y podrían sumarse más así sea como sparrings o microciclos.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Jhojan Julio fue convocado a la Selección de Ecuador por última vez en el 2024.

En resumen