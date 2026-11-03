Marcelo Gallardo sorprendería y convocaría a dos jugadores de Guayaquil City a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador jugará contra Costa Rica y Bolivia dos amistosos en el mes de noviembre. Para esta doble fecha FIFA, se esperan varios convocados de la LigaPro, y es ahí donde Marcelo Gallardo podría sorprender. Hay jugadores de Guayaquil City que entran en el radar.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFF, los dos jugadores de Guayaquil City de los cuales se ha pedido informes para la Selección de Ecuador son Edinson Mero y Junior Ayoví. Ambos jugadores son figuras de la LigaPro y podrían tener una gran oportunidad.

Marcelo Gallardo está comenzando un proceso de recambio en todo el equipo de la Selección de Ecuador. Por lo cual, el entrenador ahora mismo ve a varios equipos de la LigaPro y a jugadores que pueden tener una oportunidad.

Jugar estos amistosos en Ecuador también es un importante motivo para contar con talento local y tener la gran oportunidad de ver a estos jugadores. En el caso de Junior Ayoví, el jugador también se presenta como una importante variante para el lateral, puesto que le viene faltando al equipo nacional.

Edison Mero es uno de los goleadores de la LigaPro. (Foto: Imago)

En el caso de Edinson Mero también se pide una convocatoria para el delantero al ser uno de los goleadores de la LigaPro. A ‘La Tri’ le viene faltando gol desde el Mundial y es por eso que se tienen que probar varios nombres en esta posición. Mero es figura total del campeonato ecuatoriano.

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¿Cuándo serán los partidos de la Selección de Ecuador?

Así quedaron los partidos que ‘La Tri’ jugará en Ecuador:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

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En síntesis: