Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Pool Gavilánez sorprende y se ‘ofrece’ a otro club de LigaPro

Pool Gavilánez lleva casi una década en Guayaquil City y el entrenador ecuatorianno se 'ofreció' a otro equipo de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Pool Gavilánez sorprende y se 'ofrece' a otro club de LigaPro
Pool Gavilánez sorprende y se 'ofrece' a otro club de LigaPro

Pool Gavilánez ha sido parte del proyecto de Guayaquil City FC durante varios años, estando como entrenador en sus temporadas en LigaPro, descensos y el campeonato de la Serie B. Ahora el DT ecuatoriano sorprendió ‘ofreciéndose’ a otro equipo en LigaPro.

En conversaciones con Federación Postera, Pool Gavilánez señaló que sueña con ganar la Copa Libertadores con Barcelona SC. Cuando le repreguntaron si prefería ser campeón de América con los ‘toreros’ o ‘ciudadanos’, repitió la respuesta.

Al explicarlo, Pool Gavilánez explicó el simbolismo que tendría ganar la Libertadores con Barcelona además lo que significaría para Guayaquil. “Yo amo a Guayaquil City, pero lo que significaría para mi ciudad como guayaquileño, que Barcelona gane la Libertadores es otra cosa”.

Actualmente Guayaquil City se encuentra en los últimos puestos de la tabla, peleando para subir y alejarse del descenso para mantenerse en primera división del torneo.

La carrera de Pool Gavilánez como entrenador

El DT ecuatoriano está cerca de completar los diez años en el banquillo de Guayaquil City, en lo que fue su segunda experiencia como DT tras haber estado en el Guayaquil Sport.

Guayaquil City campeón LigaPro Serie B 2025.

Guayaquil City campeón LigaPro Serie B 2025.

Publicidad
VIDEO | Kendry Páez asiste en River Plate pero le pusieron cruel apodo

ver también

VIDEO | Kendry Páez asiste en River Plate pero le pusieron cruel apodo

En resumen

  • Pool Gavilánez expresó su deseo de ganar la Copa Libertadores con Barcelona SC.
  • El entrenador ecuatoriano cumple casi diez años al frente del equipo Guayaquil City FC.
  • Gavilánez dirigió a los “ciudadanos” en LigaPro, Serie B y procesos de descenso.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
José Contreras ataja un penal y Barcelona empata contra Guayaquil City
Fútbol de Ecuador

José Contreras ataja un penal y Barcelona empata contra Guayaquil City

Guayaquil City vs. Barcelona: Hinchas vuelven a pedir salidas de jugadores de César Farías
Fútbol de Ecuador

Guayaquil City vs. Barcelona: Hinchas vuelven a pedir salidas de jugadores de César Farías

Barcelona SC derrota a Guayaquil City y gana la Copa Capital Americana del Deporte
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC derrota a Guayaquil City y gana la Copa Capital Americana del Deporte

Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City y desde el club responden: "Te salvamos la vida..."
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City y desde el club responden: "Te salvamos la vida..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo