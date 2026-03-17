Pool Gavilánez sorprende y se ‘ofrece’ a otro club de LigaPro

Pool Gavilánez ha sido parte del proyecto de Guayaquil City FC durante varios años, estando como entrenador en sus temporadas en LigaPro, descensos y el campeonato de la Serie B. Ahora el DT ecuatoriano sorprendió ‘ofreciéndose’ a otro equipo en LigaPro.

En conversaciones con Federación Postera, Pool Gavilánez señaló que sueña con ganar la Copa Libertadores con Barcelona SC. Cuando le repreguntaron si prefería ser campeón de América con los ‘toreros’ o ‘ciudadanos’, repitió la respuesta.

Al explicarlo, Pool Gavilánez explicó el simbolismo que tendría ganar la Libertadores con Barcelona además lo que significaría para Guayaquil. “Yo amo a Guayaquil City, pero lo que significaría para mi ciudad como guayaquileño, que Barcelona gane la Libertadores es otra cosa”.

Actualmente Guayaquil City se encuentra en los últimos puestos de la tabla, peleando para subir y alejarse del descenso para mantenerse en primera división del torneo.

La carrera de Pool Gavilánez como entrenador

El DT ecuatoriano está cerca de completar los diez años en el banquillo de Guayaquil City, en lo que fue su segunda experiencia como DT tras haber estado en el Guayaquil Sport.

Guayaquil City campeón LigaPro Serie B 2025.

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En resumen