Marino Hinestroza quería ir a Boca pero revelan el club que se lo quedaría

Marino Hinestroza no iría a Boca Juniors y otro equipo apareció y puso los millones que pedía Atlético Nacional de Colombia.

Por Gustavo Dávila

La novela del futuro de Marino Hinestroza parece que está por terminar, aunque no como todos pensaban. El extremo colombiano dejaría Atlético Nacional para ir al exterior, pero no a Boca Juniors.

El cuadro ‘Verdolaga’ habría aumentado sus pretensiones económicas en dos ocasiones pese a haber aceptado la oferta inicial de 5 millones que puso el Xeneize. El jugador tiene la firme intención de llegar a Boca Juniors pero el argentino no aumentará la oferta.

Por otro lado, Fluminense de Brasil apareció y puso sobre la mesa 6 millones de dólares y el acuerdo entre el club colombiano y el campeón de Libertadores 2023 es total. El deseo del jugador hará que Atlético Nacional espere a ver si Boca aumenta la oferta.

El pase del jugador está dividido entre los colombianos y el Columbus Crew de la MLS, por lo que a cada uno le tocaría 3 millones de dólares. El ‘Verdolaga’ no quería recibir menos de esa cifra.

Equipos de México como Cruz Azul y Tigres, otros brasileños como Atl. Mineiro y Vasco Da Gama también lo sondearon pero solo el Flu llegó a la cifra requerida por las partes.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

Marino Hinestroza – Colombia

Marino Hinestroza – Colombia

