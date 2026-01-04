La novela del futuro de Marino Hinestroza parece que está por terminar, aunque no como todos pensaban. El extremo colombiano dejaría Atlético Nacional para ir al exterior, pero no a Boca Juniors.

El cuadro ‘Verdolaga’ habría aumentado sus pretensiones económicas en dos ocasiones pese a haber aceptado la oferta inicial de 5 millones que puso el Xeneize. El jugador tiene la firme intención de llegar a Boca Juniors pero el argentino no aumentará la oferta.

Por otro lado, Fluminense de Brasil apareció y puso sobre la mesa 6 millones de dólares y el acuerdo entre el club colombiano y el campeón de Libertadores 2023 es total. El deseo del jugador hará que Atlético Nacional espere a ver si Boca aumenta la oferta.

El pase del jugador está dividido entre los colombianos y el Columbus Crew de la MLS, por lo que a cada uno le tocaría 3 millones de dólares. El ‘Verdolaga’ no quería recibir menos de esa cifra.

Equipos de México como Cruz Azul y Tigres, otros brasileños como Atl. Mineiro y Vasco Da Gama también lo sondearon pero solo el Flu llegó a la cifra requerida por las partes.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

Marino Hinestroza – Colombia

