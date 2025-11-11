Nilson Angulo sigue creciendo en Europa, es una de las figuras del Anderlecht de Bélgica y ya suma una nueva oferta europea. Además del Liverpool de Inglaterra, un sorpresivo equipo se mete en la puja.

El Trabzonspor de Turquía es el nuevo interesado en el seleccionado ecuatoriano, el club busca un extremo izquierdo y han pedido a Angulo. El Anderlecht espera venderlo recién tras el Mundial 2026.

La diferencia que inclina la balanza al club turco sobre otros equipos como el Liverpool o Sevilla es que el mencionado equipo es capaz de poner más millones de euros.

Nilson Angulo cuesta más de 10 millones de euros ahora y su precio podría ascender aún más si realiza una buena Copa del Mundo. En Liga de Quito aún guardan un 30% de sus derechos por lo que están pendientes.

Nilson Angulo firmó una renovación con el Anderlecht hasta el 2029 para blindarlo y aumentar su cláusula de salida. El futbolista también recibió un aumento salarial.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

Nilson Angulo está convocado otra vez en la Selección de Ecuador.

