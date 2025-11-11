Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador

Revelan que uno de los jugadores de la Selección de Ecuador recibió la convocatoria pero por esta ocasión la rechazó.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador Foto: Getty
Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador Foto: Getty

La Selección de Ecuador está por jugar sus dos últimos amistosos del año, dieron a conocer sus convocados con algunas sorpresas. Se conoce que uno de los ausentes fue llamado, pero rechazó la convocatoria de Sebastián Beccacece.

El Canal del Fútbol dio a conocer que Pervis Estupiñán estaba considerado para esta doble fecha, sin embargo el lateral ecuatoriano rechazó ser convocado. El motivo pasa porque el defensor quiere seguir en su proceso de adaptación y recuperación en el AC Milan.

El ecuatoriano estuvo semanas sin jugador y recién regresó el fin de semana, y tras unas críticas quiere seguir en Italia poniéndose a punto para seguir sumando minutos y afianzándose como titular.

Desde la Tri entendieron esto ya que es mejor que el jugador se consolide en su club de cara al Mundial 2026. Con esto, Beccacece tendrá que buscar un nuevo lateral zurdo para el once titular.

No es la primera vez que un jugador rechaza a la Tri, sin embargo antes jugadores como Robert Arboleda, Gonzalo Plata, Felipe Caicedo entre otros lo hicieron por otros motivos.

Pervis Estupiñán es titular en la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

Pervis Estupiñán es titular en la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

Publicidad

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

DT del AC Milan explota contra Pervis Estupiñán y preocupa a todos

ver también

DT del AC Milan explota contra Pervis Estupiñán y preocupa a todos

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

En resumen

  • Pervis Estupiñán rechazó la convocatoria de Sebastián Beccacece para los amistosos.
  • El lateral ecuatoriano quiere enfocarse en su adaptación y recuperación en el AC Milan.
  • Estupiñán recién regresó a jugar tras semanas de inactividad para afianzarse como titular
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Error histórico: El salario que el Liverpool rechazó pagarle a Luis Díaz
Fútbol de Colombia

Error histórico: El salario que el Liverpool rechazó pagarle a Luis Díaz

El cambio en el sorteo del Mundial que golpearía a la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

El cambio en el sorteo del Mundial que golpearía a la Selección Colombia

A 7 meses del Mundial 2026, estas son las potencias que todavía no tienen su lugar asegurado
Mundial 2026

A 7 meses del Mundial 2026, estas son las potencias que todavía no tienen su lugar asegurado

Ecuador recibe la peor noticia de todas por un cambio en el sorteo del Mundial
Fútbol de Ecuador

Ecuador recibe la peor noticia de todas por un cambio en el sorteo del Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo