La Selección de Ecuador está por jugar sus dos últimos amistosos del año, dieron a conocer sus convocados con algunas sorpresas. Se conoce que uno de los ausentes fue llamado, pero rechazó la convocatoria de Sebastián Beccacece.

El Canal del Fútbol dio a conocer que Pervis Estupiñán estaba considerado para esta doble fecha, sin embargo el lateral ecuatoriano rechazó ser convocado. El motivo pasa porque el defensor quiere seguir en su proceso de adaptación y recuperación en el AC Milan.

El ecuatoriano estuvo semanas sin jugador y recién regresó el fin de semana, y tras unas críticas quiere seguir en Italia poniéndose a punto para seguir sumando minutos y afianzándose como titular.

Desde la Tri entendieron esto ya que es mejor que el jugador se consolide en su club de cara al Mundial 2026. Con esto, Beccacece tendrá que buscar un nuevo lateral zurdo para el once titular.

No es la primera vez que un jugador rechaza a la Tri, sin embargo antes jugadores como Robert Arboleda, Gonzalo Plata, Felipe Caicedo entre otros lo hicieron por otros motivos.

Pervis Estupiñán es titular en la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

ver también DT del AC Milan explota contra Pervis Estupiñán y preocupa a todos

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

En resumen