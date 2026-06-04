Oyola tomó una contundente decisión ante las olas de críticas que le han caído en Barcelona SC.

Barcelona SC vivió un cierre de semestre para el olvido en la LigaPro y en la Copa Libertadores. Por lo cual, se analizan varias salidas de jugadores y ahora también se dio una importante en la directiva. El ‘Pony’ Oyola dejó su cargo en la dirección deportiva del club.

Oyola puso su renuncia ante el delicado momento que viven los amarillos y las críticas que le estaban llegando a la ‘Leyenda’. El ex jugador y capitán de Barcelona SC fue uno de los referentes en los últimos años y en esta temporada era el encargado de los fichajes.

El mal rendimiento de varios jugadores que trajo Oyola y la directiva hicieron que le lleguen al jugador un gran número de cuestionamientos. Por lo cual, optó por la decisión que puede “oxigenar” un poco la gran crisis que vive el club en estos meses.

La relación de Oyola con Barcelona SC ha sido “rara” en los últimos años. El excapitán primero estuvo con otra directiva compitiendo contra la actual, luego fue candidato a la presidencia por la otra lista, y al final se terminó integrando como director deportivo.

Oyola se marcha de Barcelona SC. (Captura de pantalla)

En este primer semestre, Barcelona SC se quedó lejos de los primeros lugares del fútbol ecuatoriano y en Copa Libertadores, aunque era complicado clasificar, terminó siendo uno de los peores equipos de todo el torneo al solo sumar 1 victoria.

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Las otras salidas que se preparan en Barcelona SC

Aparte de la salida de Matías Oyola, en el club se estaría analizando el éxodo de varios jugadores como Sergio Núñez, Miguel Parrales, Héctor Villalba, Jonnathan Mina y otros futbolistas que no entran en planes. Además, también se analizará la continuidad de César Farías.

¿César Farías hizo que lo despidan?

Según la información de Francisco Limongi una hipótesis es que Oyola fue despedido y quién impulsó su salida habría sido César Farías. Aunque esto está lejos de confirmarse como oficial. El club aún no da detalles de la salida del jugador.

Captura de pantalla.

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En síntesis: