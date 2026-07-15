Máximo Banguera critica a Francisco Egas por sus dichos sobre la Selección de Ecuador en 2019: “Quiso desviar la atención…”

Egas dijo que los referentes de la Selección de Ecuador en 2019 se iban a tomar y ahora un jugador lo cuestiona.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, destapó un gran escándalo cuando cuestionó que los jugadores referentes de ‘La Tri’ en el 2019 se reunían para tomar en las concentraciones. Ahora Máximo Banguera, jugador de esa Selección, lo cuestionó.

Banguera salió a cuestionar esas palabras de Francisco Egas y a criticar como el dirigente quiso desviar la atención. Puesto que, se empezó a hablar más de esa polémica que del mal mundial que acabó haciendo ‘La Tri’ en el Mundial 2026.

“Estaba en el mismo piso 17. Me hubiera gustado estar en la reunión. Me invitaron, pero me quedé conversando con Pedro Ortiz por otro tema. Era nuestro día libre ya, por eso no podía haber ni sanción. No se habló, no se investigó, no se sancionó, ¿por qué hablarlo después de siete años? Falta de experiencia dirigencial”, comentó el ex arquero de Barcelona SC en El Canal del Fútbol.

Además, el portero que defendió los colores de la Selección de Ecuador también avisó que esto es para desviar la atención: “Si te critican, aguanta. Y si te equivocaste, acepta que cometiste un error y aguanta. En eso del Piso 17 me habría gustado estar, y si estaba, yo lo habría admitido. No es que estaban con mujeres o algo. Justo el que sale con cartón formó parte de la selección con él. Quiso desviar la atención y es muy tarde”, sentenció Banguera.

Banguera defendió los colores de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

¿Cómo fue la polémica del Piso 17 en la Selección de Ecuador?

Después de la Copa América 2019, una de las peores de Ecuador, se filtró que varios jugadores de la Selección de Ecuador como Antonio Valencia, Robert Arboleda, y otros tuvieron una reunión privada en el piso 17 de un hotel y consumieron bebidas alcohólicas.

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